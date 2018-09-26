Общество

ГД единогласно поддержала поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы

Общество 26.09.2018 11:31
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26.09.2018 11:31


Сегодня в Государственной думе проходит обсуждение во втором чтении законопроекта об изменении пенсионной системы. В ходе пленарного заседания представители всех фракций одобрили поправки Президента к документу - 385 проголосовали «за», против и воздержавшихся не было. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госдуму, документ идет в пакете с правительственным законопроектом, направленным на совершенствование пенсионной системы/
Напомним, что законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен Правительством РФ в Государственную думу 16 июня. 29 августа Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого подчеркнул, что принятый в первом чтении правительственный законопроект требует доработок. 6 сентября в Государственную думу был направлен пакет поправок, содержащий озвученные Владимиром Путиным предложения.
«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки Президента», — заявил по итогам этого голосования Председатель ГД Вячеслав Володин.
Снижение предлагаемого правительственным законопроектом возраст выхода на пенсию для женщин
В принятом в первом чтении законопроекте предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. В своем обращении Владимир Путин назвал такое повышение «неправильным» и предложил уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет – с 63 до 60 лет соответственно. 
«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», — отметил Президент РФ в ходе обращения. 
Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей
Согласно одобренным поправкам, женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.
Возможность оформить пенсию на полгода раньше
Такую меру предлагается предусмотреть для людей, которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию. Например, если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.
Увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста
Согласно одобренной поправке, предлагается увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей. 
«А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — объяснил Президент.
Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию
Президент предложил сократить такой стаж до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.
В правительственном законопроекте установлено 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.
«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — сказал Владимир Путин.
Выплачивать 25%-ую надбавку к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе
Президент РФ предложил начать выплачивать с 1 января 2019 года 25 процентную надбавку к страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
«Мы должны поддержать и жителей села», — подчеркнул Владимир Путин в обращении.

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