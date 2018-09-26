НОВЫЙ Volkswagen Touarеg – настоящий внедорожник XXI века

НОВЫЙ Volkswagen Touareg – какой он? Модель только появилась в Волгограде, а уже успела вызвать повышенный интерес к себе. Какие технические особенности конструкторы смогли разместить в этом автомобиле? Об этом компания «Волга-Раст», официальный дилер Volkswagen в Волгограде, рассказала читателям ИА «Высота 102».

НОВЫЙ Volkswagen Touareg построен на платформе MLB Evo 1 , это сразу выводит автомобиль на совершенно другой уровень технологичности.

Машина оснащена новинками по максимуму:

• Innovision Cockpit2 - огромный 15-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением. На центральной панели расположен 12-дюймовый экран. Предусмотрено подключение смартфонов (как Apple3, так и Android4) и точки доступа Wi-Fi5. Подобной инновационной и удобной организации водительского места нет ни у одной из моделей в классе. За рулем немецкого внедорожника сразу чувствуешь, что ты в машине XXI века.

• Матричные светодиодные фары, установленные на внедорожник в качестве опции, выполняют роль ближнего и дальнего света, повторителей поворотов и дневных ходовых огней. 128 светодиодов увеличивают освещенное пространство перед автомобилем на 100 метров. Это самый пик современных технологий, которые используются в серийных авто. Помимо НОВОГО Volkswagen Touareg, они стали недавно использоваться в некоторых автомобилях Audi последнего поколения. Модели других брендов в классе такой возможности не предоставляют, даже в виде опции.

У НОВОГО Touareg поворачиваются не только передние, но и задние колеса. При небольших скоростях (до 37 км/ч) задние разворачиваются в противоположную сторону, уменьшая радиус разворота и облегчая маневрирование в городе. • Полноуправляемое шасси.поворачиваются не только передние, но и задние колеса. При небольших скоростях (до 37 км/ч) задние разворачиваются в противоположную сторону, уменьшая радиус разворота и облегчая маневрирование в городе.

Нечто подобное среди других моделей есть только у нового Porsche Cayenne6.

• Навигационные карты – четкие и информативные. Приближая руку к дисплею, он замечает ее и увеличивает иконки, облегчая выбор информации на экране. Система распознает регулярные маршруты и сохраняет их. Кроме того, основываясь на накопленном «опыте», она начинает предсказывать следующую поездку и прокладывать оптимальный маршрут.

• Система ночного видения впервые установлена на серийную модель концерна. Тепловизор, реагируя на инфракрасное излучение от людей или животных, предупреждает водителя о препятствии впереди, а при необходимости активирует систему экстренного торможения. Данную систему редко можно встретить среди конкурентов в этом классе.

• Проекционный дисплей. НОВЫЙ Volkswagen Touareg с помощью системы Windshield Head-up Display7 проецирует информацию прямо на лобовое стекло, никакого дополнительного экрана или оборудования не нужно. В автомобиле установлен самый большой дисплей из доступных на моделях концерна.









Технические характеристики

Силовые агрегаты на НОВОМ Volkswagen Touareg:

• два бензиновых мотора:

- 2-литровый двигатель, мощностью TSI на 249 л.с.;

- 3-литровый V6, мощностью 340 л.с.;

• дизель

- 3-литровый V6, мощностью 249 л.с.

Все новые Volkswagen Touareg с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion8 оснащены возможностью блокировки центрального дифференциала.

Подвеска НОВОГО Touareg - полностью независимая, многорычажная, в топовых комплектациях можно установить пневмоподвеску.









Отзывы первых покупателей

На портале Drom.ru9 модель получила высокий рейтинг – 8,9 баллов.

Николай на сайте Drive2.ru10 рассказывает о первых впечатлениях от автомобиля: «На трассе машина стоит великолепно, подвеска отрабатывает все стыки и ямки, как будто их нет. Но если включить спорт-режим, то подвеска становится жесткой, руль наливается тяжестью, и мотор готов к «выстрелу». К «кокпиту» привык быстро, управление всеми системами с этого большого монитора удобное. Адаптивный круиз пригодился и в городе, и на трассе. В пробке машина сама тормозит и сама трогает, давить педали не нужно».









Другой владелец немецкого внедорожника пишет в своем блоге на Drom.ru об опыте владения новым авто и эксплуатации его на дорогах Волгоградской области: «Взял НОВЫЙ Volkswagen Touareg с дизелем, в комплектации R-Line с пакетами «Комфорт» и «Премиум». На ходу мотор работает тихо, его практически не слышно. Расход за 1 300 километров при средней скорости 108 км/ч составил по компьютеру - 9,6 литра, у предыдущей машины он был не менее 11 литров. В повседневной эксплуатации планирую уложиться в 7-8 л по трассе и 12-13 л по городу. Автомобиль просто «приклеен к дороге». Кренов даже в самом неспортивном режиме практически нет. Сиденья хорошие, регулировок имеют больше, в том числе и раздвигаемую боковую поддержку. Быстро настроил их под себя, за 12 часов за рулем спина не устала. Экраны «кокпит» – это, конечно, «ВАУ»».





оставить заявку на сайте. Записаться на тест-драйв и получить всю необходимую информацию о НОВОМ Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen компании Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11, а также