



Начальник отдела жилищной инспекции администрации Волгограда, а также его два знакомых подозреваются в получении взятки в значительном размере и посредничестве во взяточничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, по версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый сообщил своему приятелю о возможности решения вопроса о не включении либо исключении из плана проведения проверок юридических лиц г. Волгограда на 2019 год. Свою помощь чиновник оценил в 80 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года женщина передала через посредников взятку в указанной сумме начальнику одного из отделов управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда. Преступная деятельность подозреваемых была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Следственными органами следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело.

Максимальный срок по ч.2 ст.290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в значительном размере - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. По п. «а» ч.3 ст.291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.