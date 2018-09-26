Политика

Молодого замглавы администрации Волгограда "заМАНили" на бывшую работу

Политика 26.09.2018 10:34
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26.09.2018 10:34


Неожиданный карьерный взлет и такая же неожиданная потеря должности - все это случилось с самым молодым заместителем главы администрации Волгограда. На сайте мэрии Волгограда,  из раздела «Руководители» исчезла фамилия Дмитрия Любитенко, который также возглавлял правовое управление, сообщает ИА «Высота 102». Причины отставки в администрации официально не комментируют. Но, как стало известно информагентству, Любитенко проявлял излишнюю самостоятельность  в действиях, не был командным игроком. Чрезмерные амбиции 33-летнего чиновника, вероятно, помешали ему продолжить продолжить работу в городской администрации. По сведениям источника «Высоты 102» из администрации региона,  к работе  Любитенко  в здании по проспекту Ленина,9 тоже были вопросы.
В мэрию Дмитрий Любитенко пришел в минувшем году из торговой сети «МАН», в которой работал юристом. В эту же структуру, возглавляемую бизнесменом Андреем Воробьевым, он и вернулся. 
Произошли и другие кадровые изменения в мэрии Волгограда. После утверждения на минувшей неделе Виталия Лихачева в новом статусе главы Волгограда была упразднена должность управляющего делами. Однако отставкой руководителя подразделения Евгения Алтухова это решение не обернулось. Он назначен руководителем аппарата администрации. 
Остальные заместители руководителя города – Ирина Пешкова, Владимир Сидоренко, Олег Тетерятник, Сергей Разумный – сохранили свои посты. Под увольнение попал главы администрации Ворошиловского района Андрей Козлов. Новый руководитель будет назначен на будущей неделе.  

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