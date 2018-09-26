Волгоградские «фронтовики» ищут экологических соратников

Обучиться основам государственного управления в сфере экологии, правилам осуществления общественного экологического контроля и взаимодействию с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами предлагают активисты Общероссийского народного фронта Волгоградской области. Они уже приступили к учебе в рамках нового проекта «Школа общественных экологических инспекторов», запущенного ОНФ совместно с федеральной службой по надзору в сфере природопользования, сообщили ИА "Высота 102" в реготделении. Преподавателями школы выступают эксперты ОНФ, депутаты Госдумы, сотрудники Росприроднадзора.

«Нам нужны соратники, с которыми мы будем вместе пресекать экологические правонарушения», - говорит член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Волгоградской области Константин Глушенок.

По словам активистов, общественный экологический инспектор – это совершенно новая категория граждан, которые имеют возможность на добровольной основе помогать в выявлении правонарушений в природоохранной сфере.