Экология

Волгоградские «фронтовики» ищут экологических соратников

Экология 26.09.2018 11:15
305 5
26.09.2018 11:15


Обучиться основам государственного управления в сфере экологии, правилам осуществления общественного экологического контроля и взаимодействию с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами предлагают активисты Общероссийского народного фронта Волгоградской области. Они уже приступили к учебе в рамках нового проекта «Школа общественных экологических инспекторов», запущенного ОНФ совместно с федеральной службой по надзору в сфере природопользования, сообщили ИА "Высота 102" в реготделении. Преподавателями школы выступают эксперты ОНФ, депутаты Госдумы, сотрудники Росприроднадзора. 
«Нам нужны соратники, с которыми мы будем вместе пресекать экологические правонарушения», - говорит член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Волгоградской области Константин Глушенок. 
По словам активистов, общественный экологический инспектор – это совершенно новая категория граждан, которые имеют возможность на добровольной основе помогать в выявлении правонарушений в природоохранной сфере. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Доска позора: В Волгограде из-за мусорного коллапса ТОС посылают "SOS"
11.09.2018 10:20
7710 10
"Лебединая песня": плантации аллергенных растений расцвели в Волгограде
04.09.2018 16:41
5860 9
В Волгограде на самом большом острове в Европе проведут генеральную уборку
02.09.2018 11:25
4851 0
Экология
24.09.2018 16:33
Экология 24.09.2018 16:33
2489 5 Обсудить

0
Далее
Экология
23.09.2018 09:35
Экология 23.09.2018 09:35
2012 0 Обсудить

0
Далее
Экология
22.09.2018 10:33
Экология 22.09.2018 10:33
1300 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.09.2018 11:21
Экология 21.09.2018 11:21
1528 5 Обсудить

0
Далее
Экология
20.09.2018 16:27
Экология 20.09.2018 16:27
2582 2 Обсудить

0
Далее
Экология
17.09.2018 18:01
Экология 17.09.2018 18:01
5663 2 Обсудить

0
Далее
Экология
17.09.2018 15:54
Экология 17.09.2018 15:54
1149 11 Обсудить

0
Далее
Экология
16.09.2018 09:18
Экология 16.09.2018 09:18
5346 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2018 17:21
Экология 13.09.2018 17:21
2079 5 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2018 14:18
Экология 13.09.2018 14:18
1994 8 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2018 13:38
Экология 13.09.2018 13:38
1494 6 Обсудить

0
Далее
Экология
11.09.2018 14:55
Экология 11.09.2018 14:55
2702 4 Обсудить

0
Далее
Экология
11.09.2018 10:20
Экология 11.09.2018 10:20
7710 10 Обсудить

0
Далее
Экология
11.09.2018 08:01
Экология 11.09.2018 08:01
1918 13 Обсудить

0
Далее
Экология
07.09.2018 13:31
Экология 07.09.2018 13:31
5511 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:57
Экс-депутат гордумы Волгограда после скандала с "ошибкой" в декларации получил госнаградуСмотреть фотографии
14:19
Депутатов Госдумы поблагодарили за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области задержали сбежавшего заключенногоСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде жители 115 домов оказались внутри очага бешенстваСмотреть фотографии
12:16
Жителей Волгоградской области проведут по Волго-Ахтубинкой пойме грибники-экскурсоводыСмотреть фотографии
12:01
Изба-читальня: у бывшего волгоградского «слуги народа» в СИЗО появится новое хоббиСмотреть фотографии
11:48
Жителям Волгоградской области разрешили жарить шашлыкиСмотреть фотографии
11:43
Директор турагентства в Волгоградской области задержана за массовый обман клиентовСмотреть фотографии
11:33
НОВЫЙ Volkswagen Touarеg – настоящий внедорожник XXI векаСмотреть фотографии
11:31
ГД единогласно поддержала поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системыСмотреть фотографии
11:15
Волгоградские «фронтовики» ищут экологических соратниковСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде чиновник и его «товарищи» задержаны при получении взяткиСмотреть фотографии
10:34
Молодого замглавы администрации Волгограда "заМАНили" на бывшую работу Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде начала работу «Национальная фабрика ипотеки» (ГК "Регион")Смотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области глава поселения подозревается в присвоении "дорожных" денегСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области задержаны трое браконьеров с крупным уловомСмотреть фотографии
08:36
В Астраханской области после скандала уволили все руководство школыСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде Вторая продольная перекрыта из-за ДТП с фуройСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жилая застройка наступает на завод-банкротCмотреть видео
17:04
Родители из поселка Самофаловка Волгоградской области возят детей в садик за 15 кмСмотреть фотографии
16:15
Каждый житель Волгоградской области в среднем тратит на еду около 5 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
16:01
Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небомСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области построят мусороперерабатывающий комплекс за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде должник неудачно спрятал от приставов свой "INFINITI"Смотреть фотографии
14:35
Вместо извинения – пули: житель Волгоградской области ранил троих парней из травматаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде «призрачные» дольщики ЖК «Доминант» остались без квартирСмотреть фотографии
13:35
Волгоградские артисты споют на фестивале в Санкт-Петербурге перед Валентиной ТерешковойСмотреть фотографии
13:17
В окружении главы Волжского осталось одно вакантное местоСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде метизный завод исчезает с лица землиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
В Волгоградской области виновный в смерти ребенка вновь предстанет перед судомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 