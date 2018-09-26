В Волгоградской области задержаны трое браконьеров с крупным уловом





Трое жителей Котельниковского района задержаны за незаконный вылов рыбы в реке Аксай. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, браконьеры были застигнуты в тот момент, когда на резиновой лодке они проверяли сети. Из воды полицейские в ходе траления вытащили две лесковые стометровые сети. Улов оказался достаточно большим – около 100 кг.

Мужчины были доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ - "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



