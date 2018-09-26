В Астраханской области после скандала уволили все руководство школы

После того, как в Астраханской области всплыл факт некорректного обращения с учеником, в алтынжарской школе было уволено все руководство, включая виновного педагога. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

Как рассказали в пресс-службе регионального минобразования, мама пострадавшего написала заявление в областную прокуратуру, заявив, что педагог по ИЗО ударила и унизила её ребенка на уроке. Отдел образования Володарского района после собственной проверки не стал дожидаться реакции со стороны ведомства: почти все обвинения родителя подтвердились. В итоге вместе с учительницей была уволена вся администрация школы, включая директора.

Ситуацию прокомментировал министр образования Виталий Гутман: «Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно. Хочу напомнить, что в Астраханской области создан региональный родительский комитет, куда также можно сообщать о случаях нарушения закона в образовательных организациях».



