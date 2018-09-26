В Астраханской области после скандала уволили все руководство школы

Астрахань 26.09.2018 08:36
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26.09.2018 08:36
После того, как в Астраханской области всплыл факт некорректного обращения с учеником, в алтынжарской школе было уволено все руководство, включая виновного педагога. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».
Как рассказали в пресс-службе регионального минобразования, мама пострадавшего написала заявление в областную прокуратуру, заявив, что педагог по ИЗО ударила и унизила её ребенка на уроке. Отдел образования Володарского района после собственной проверки не стал дожидаться реакции со стороны ведомства: почти все обвинения родителя подтвердились. В итоге вместе с учительницей была уволена вся администрация школы, включая директора.
Ситуацию прокомментировал министр образования Виталий Гутман: «Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно. Хочу напомнить, что в Астраханской области создан региональный родительский комитет, куда также можно сообщать о случаях нарушения закона в образовательных организациях».
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