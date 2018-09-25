Культура

Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небом

Культура 25.09.2018 16:01
2063 5
25.09.2018 16:01

Многолетнюю мечту воплотила в жизнь поисковик из Кировского района Волгограда Дэя Вразова: она создала карту-схему «Горжусь малой родиной», на которой наглядно рассказала и показала на карте современного района, какая была  она, 75 лет назад, маленькая Бекетовка.
«Карта-схема, прежде всего, это сохранение исторической правды для юного поколения, которое, на мой взгляд,  все меньше и меньше интересуется своими корнями, - говорит Вразова. – Спросите у молодых, знают ли они, что на военных картах Кировский район назывался Бекетовка, Отрада, Красноармейск?  Что в Сталинграде было 7 районов, 5 из которых были  оккупированы частично, один – полностью и  только Кировский не был сдан врагу? И что две армии защищали юг города: воины 57-й армии генерала Федора Ивановича Толбухина квартировали в Красноармейске, а воины 64-й армии генерала Михаила Степановича Шумилова,  не пустившие врага в Кировский район Сталинграда – в Бекетовке и  Отраде. А на карте-схеме  это все можно увидеть воочию». 
Лысая гора, где 147 дней шли ожесточенные бои за высоту 145,5, ставшей, по оценке историков, вершиной славы 64-й армии.  «Там схватка за схваткой кипели, и в ясности, и во мгле. Землянки и доты горели, и  все, что ни есть на земле»... Дорога, по которой везли фельдмаршала Паулюса. Дом, где Шумилов вел его первый допрос. Аэродром. Место пленения немецкого летчика. Лагеря военнопленных…
«Во время Великой Отечественной войны в Бекетовке на стадионе «Азот» завода №91 - ныне ВОАО «Химпром» - состоялся исторический футбольный матч, - рассказывает Вразова. - И  очень жаль, что стадиона «Кировец», который находился в парке «Дружба»,  теперь нет. Только на карте». По словам Вразовой, если бы мы, живущие в 21 веке, отнеслись по-хозяйски к Бекетовке, ее довоенным постройкам, где каждое здание – история, то эта территория фактически стала бы музеем под открытым небом, куда можно было бы приводить туристов из городов и стран. 
«В составлении карты мне помогали  фронтовик Анатолий Николаевич Сергеев, имя которого носит наш поисковый отряд «Огонь памяти», который с гордостью говорил: «Кишка была тонка у фашистов взять нашу Бекетовку!».  Это верные друзья-соратники, сотрудники библиотеки №17 имени Шолохова. Старший научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева в Москве Алевтина Парамонова. Это наша землячка  Александра Николаевна Пахмутова, которая написала мне в письме о любви к «маленькой, но славной Бекетовке» и нарисовала схему родительского дома. Это глава Кировского района Сергей Семененко, который идею поддержал и помог реально осуществить, - перечисляет Вразова своих помощников. - И когда сегодня моя трехлетняя правнучка, рассматривая карту, спрашивает: «Это здесь жила моя мама?»,  – я понимаю, что все не зря. Сегодня ребенок найдет на карте родительский дом, а завтра начнет изучать историю малой родины, которая, надеюсь, как и у меня, будет с ней навеки в сердце, как бы ни сложилась ее жизнь». 
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»
05.09.2018 15:51
19993 4
Волгоградские артисты споют на фестивале в Санкт-Петербурге перед Валентиной Терешковой
25.09.2018 13:35
1894 4
Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небом
25.09.2018 16:01
2064 5
Культура
25.09.2018 13:35
Культура 25.09.2018 13:35
1894 4 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 10:50
Культура 25.09.2018 10:50
799 8 Обсудить

0
Далее
Культура
22.09.2018 09:21
Культура 22.09.2018 09:21
3916 0 Обсудить

0
Далее
Культура
05.09.2018 15:51
Культура 05.09.2018 15:51
19993 4 Обсудить

0
Далее
Культура
30.08.2018 12:33
Культура 30.08.2018 12:33
10718 9 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 17:03
Культура 20.08.2018 17:03
12037 6 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 13:35
Культура 20.08.2018 13:35
7797 19 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 13:31
Культура 20.08.2018 13:31
1887 0 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 12:50
Культура 20.08.2018 12:50
1137 4 Обсудить

0
Далее
Культура
14.08.2018 08:23
Культура 14.08.2018 08:23
7243 0 Обсудить

0
Далее
Культура
11.08.2018 14:22
Культура 11.08.2018 14:22
5006 0 Обсудить

0
Далее
Культура
06.08.2018 10:33
Культура 06.08.2018 10:33
6615 4 Обсудить

0
Далее
Культура
02.08.2018 16:14
Культура 02.08.2018 16:14
4221 3 Обсудить

0
Далее
Культура
01.08.2018 11:19
Культура 01.08.2018 11:19
2701 3 Обсудить

0
Далее
Культура
31.07.2018 16:16
Культура 31.07.2018 16:16
1889 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:15
В Волгограде Вторая продольная перекрыта из-за ДТП с фурой
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жилая застройка наступает на завод-банкротCмотреть видео
17:04
Родители из поселка Самофаловка Волгоградской области возят детей в садик за 15 кмСмотреть фотографии
16:15
Каждый житель Волгоградской области в среднем тратит на еду около 5 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
16:01
Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небомСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области построят мусороперерабатывающий комплекс за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде должник неудачно спрятал от приставов свой "INFINITI"Смотреть фотографии
14:35
Вместо извинения – пули: житель Волгоградской области ранил троих парней из травматаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде «призрачные» дольщики ЖК «Доминант» остались без квартирСмотреть фотографии
13:35
Волгоградские артисты споют на фестивале в Санкт-Петербурге перед Валентиной ТерешковойСмотреть фотографии
13:17
В окружении главы Волжского осталось одно вакантное местоСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде метизный завод исчезает с лица землиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
В Волгоградской области виновный в смерти ребенка вновь предстанет перед судомСмотреть фотографии
10:50
Возвращение Золотой Орды: в Волгограде откроют выставку с редкими экспонатамиСмотреть фотографии
10:49
Челябинск утонул в мусореСмотреть фотографии
10:15
МегаФон выявил ТОП-3 мобильных сервисов для занятых людейСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области нашли тело пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области один человек погиб при обрушении баниСмотреть фотографии
08:33
В Волгоградской области машина влетела в столб: 1 человек погиб, 4 пострадали (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:55
Сладкая парочка: экс-депутатам Волгоградской гордумы досталась одна клетка на двоихСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Высота 102 ТВ»: Знакомство по интернету обернулось кровавой драмой в Волгограде Cмотреть видео
19:30
В Волгограде из-за ДТП остановился трамвай №11Смотреть фотографии
16:58
Угроза для жизни: в Волгограде власти забыли о жителях 33 аварийных домов (ФОТОШОК) Смотреть фотографии
16:35
В посёлке Светлый Яр при поддержке группы компаний «НИКОХИМ» открылся новый отдел ЗАГСаСмотреть фотографии
16:33
С начала года Волге нанесен ущерб на более 1 млрд рублейСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде нашли «двойника» УКСмотреть фотографии
15:03
Ряд регионов ЮФО обогнал Волгоградскую область по росту зарплатСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области поймали телекоммуникационных «мародеров»Смотреть фотографии
14:22
К арестованному экс-депутату Волгоградской гордумы Звереву на судебное «свидание» пришла супруга (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Чиновники комитета сельского хозяйства Волгоградской области «ловили рыбку в мутной воде»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 