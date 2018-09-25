Культура 25.09.2018 16:01
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25.09.2018 16:01
Многолетнюю мечту воплотила в жизнь поисковик из Кировского района Волгограда Дэя Вразова: она создала карту-схему «Горжусь малой родиной», на которой наглядно рассказала и показала на карте современного района, какая была она, 75 лет назад, маленькая Бекетовка.
«Карта-схема, прежде всего, это сохранение исторической правды для юного поколения, которое, на мой взгляд, все меньше и меньше интересуется своими корнями, - говорит Вразова. – Спросите у молодых, знают ли они, что на военных картах Кировский район назывался Бекетовка, Отрада, Красноармейск? Что в Сталинграде было 7 районов, 5 из которых были оккупированы частично, один – полностью и только Кировский не был сдан врагу? И что две армии защищали юг города: воины 57-й армии генерала Федора Ивановича Толбухина квартировали в Красноармейске, а воины 64-й армии генерала Михаила Степановича Шумилова, не пустившие врага в Кировский район Сталинграда – в Бекетовке и Отраде. А на карте-схеме это все можно увидеть воочию».
Лысая гора, где 147 дней шли ожесточенные бои за высоту 145,5, ставшей, по оценке историков, вершиной славы 64-й армии. «Там схватка за схваткой кипели, и в ясности, и во мгле. Землянки и доты горели, и все, что ни есть на земле»... Дорога, по которой везли фельдмаршала Паулюса. Дом, где Шумилов вел его первый допрос. Аэродром. Место пленения немецкого летчика. Лагеря военнопленных…
«Во время Великой Отечественной войны в Бекетовке на стадионе «Азот» завода №91 - ныне ВОАО «Химпром» - состоялся исторический футбольный матч, - рассказывает Вразова. - И очень жаль, что стадиона «Кировец», который находился в парке «Дружба», теперь нет. Только на карте». По словам Вразовой, если бы мы, живущие в 21 веке, отнеслись по-хозяйски к Бекетовке, ее довоенным постройкам, где каждое здание – история, то эта территория фактически стала бы музеем под открытым небом, куда можно было бы приводить туристов из городов и стран.
«В составлении карты мне помогали фронтовик Анатолий Николаевич Сергеев, имя которого носит наш поисковый отряд «Огонь памяти», который с гордостью говорил: «Кишка была тонка у фашистов взять нашу Бекетовку!». Это верные друзья-соратники, сотрудники библиотеки №17 имени Шолохова. Старший научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева в Москве Алевтина Парамонова. Это наша землячка Александра Николаевна Пахмутова, которая написала мне в письме о любви к «маленькой, но славной Бекетовке» и нарисовала схему родительского дома. Это глава Кировского района Сергей Семененко, который идею поддержал и помог реально осуществить, - перечисляет Вразова своих помощников. - И когда сегодня моя трехлетняя правнучка, рассматривая карту, спрашивает: «Это здесь жила моя мама?», – я понимаю, что все не зря. Сегодня ребенок найдет на карте родительский дом, а завтра начнет изучать историю малой родины, которая, надеюсь, как и у меня, будет с ней навеки в сердце, как бы ни сложилась ее жизнь».
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