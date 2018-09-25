Общество 25.09.2018 15:41
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25.09.2018 15:41
Около 300 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, возводить комплекс будут в течение трех лет, на каждый год из региональной казны предусмотрено выделение до 100 миллионов рублей. Как говорится в техзадании, на мусороперерабатывающем комплексе процесс обработки твердых коммунальных отходов будет механизированным и включать в себя взвешивание, сортировку и брикетирование полезных фракций, биокомпостирование, переработку полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена. В состав МПК войдут КПП, площадка для разгрузки ТКО и линии сортировки, линия переработки полимерной пленки, участок биокомпостирования и пункт санитарной обработки автомобилей.
Как подчеркивается в документах электронного аукциона, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области, на данный МПК будут поступать отходы, образуемые на территории Михайловского кластера. Мощность будущего комплекса составит не менее 100 тыс. тонн ТКО в год. Здесь планируется также перерабатывать макулатуру, стекло, черные и цветные металлы, алюминиевые банки и т.д. Заказчиком работ по возведению комплекса выступает ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства».
Любопытно, что это – первый пример в области, когда мусороперерабатывающий комплекс возводится за счет средств бюджета. Например, ГК «Чистый город» строила такой объект в Волжском за счет собственных средств. С нового года компания больше не будет заниматься вывозом мусора на территории региона, статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО получило ООО «Управление отходами-Волгоград». Намерена ли данная компания инвестировать в развитие сферы обращения с отходами в регионе – неизвестно. Но траты из областного бюджета на возведение объектов отрасли мусоропереработки уже спланированы.
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