





Смотрите сегодня в программе: семья из Ханты-Мансийска попала в страшную аварию под Волгоградом по дороге с моря. Короткий век: Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей исчезает с лица земли. Тонировка, ОСАГО, права: дорожные полицейские вышли в большой рейд на главные магистрали Волгограда.



