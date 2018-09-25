Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жилая застройка наступает на завод-банкрот

Аналитика 25.09.2018 20:08
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25.09.2018 20:08



Смотрите сегодня в программе: семья из Ханты-Мансийска попала в страшную аварию под Волгоградом по дороге  с моря. Короткий век: Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей исчезает с лица земли. Тонировка, ОСАГО, права: дорожные полицейские вышли в большой рейд на главные магистрали Волгограда. 

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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