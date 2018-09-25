В Волгограде должник неудачно спрятал от приставов свой "INFINITI"





Приставы описали и арестовали у жителя Волгограда дорогой автомобиль марки "INFINITI EX" за долги перед банком. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, мужчина, который должен был по кредитному договору более 790 тысяч рублей, не спешил погашать задолженность. Прятал он и залоговое имущество - автомобиль "INFINITI EX". В рамках исполнительного производства было возбуждено разыскное дело. В итоге приставы все же нашли автомобиль. Совместно с представителями банка, а также понятыми был

осуществлен незамедлительный выход по месту нахождения автотранспортного средства и составлен акт описи и ареста залогового имущества, которое впоследствии было передано на ответственное хранение представителям банка.

В соответствии с ч. 7 ст. 87 федерального закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" передача имущества должника для реализации осуществляется судебным приставом-исполнителем в течение 10 дней. У должника есть время, чтобы погасить задолженность и вернуть свой автомобиль.



