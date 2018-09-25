Общество

В Волгограде «призрачные» дольщики ЖК «Доминант» остались без квартир

Общество 25.09.2018 14:25
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25.09.2018 14:25


Как минимум нескольким волгоградцам, претендующим на квартиры в ЖК «Доминант», суд отказал в требованиях на получение жилья. В редакцию ИА «Высота 102» обратились две женщины, которые в 2007 году заключили с компанией «Квартстрой» предварительные договоры купли-продажи, оплаченные векселями. Основной договор долевого участия, как было указано в документах, застройщик обязался заключать с покупателями квартир в течение месяца после оформления на себя права собственности, то есть после введения дома в эксплуатацию. 
«Квартстрой», напомним, жилой комплекс из трех 24-этажных домов   в Советском районе Волгограда за 10 лет так и не достроил. Этот объект стал самым скандальным в Волгограде – застройщика  признали банкротом, а в отношении топ-менеджеров компании возбудили уголовные дела. В сентябре 2017 года на объект зашел новый застройщик ООО «Пересвет-Регион-Дон», соглашение с которым на достройку домов заключила администрация Волгоградской области. До конца года первое из трех строений, самой высокой степени готовности, уже было сдано в эксплуатацию и ключи переданы владельцам квартир. Однако новоселье справили не все покупатели жилья в новостройке. 
Родственницы Татьяна Кондратьева и Елена Чванова приобрели квартиры в ноябре 2007 года. О необходимости заключения договоров долевого участия, которые проходят госрегистрацию, они, по их словам, и не подозревали. «Мы считали и считаем по сей день себя добросовестными приобретателями квартир. Поскольку в договоре купли-продаже четко обговаривался срок заключения основного договора – после достройки дома, то мы  были уверены в том, что все в порядке. В течение всех этих лет мы находились в тесном контакте с «Квартстроем», вели официальную переписку. Нас заверяли, что дома вот-вот сдадут и квартиры будут нам переданы. Но нас обманули», - заявляет Елена Чванова.
Обе волгоградки безуспешно пытались и в арбитражном, и Советском райсуде  добиться того, чтобы их предварительные договоры купли-продажи признали полноценными договорами долевого участия, а также заменили продавца с «Квартстроя» на «Пересвет-Регион-Дон». Однако из обоих судов женщинам пришли отказы. Так, в решениях Советского райсуда говорится, что заявители обязаны были за минувшие 10 лет заключить договоры долевого участия, но так их и не заключили – стало быть, пропущен срок исковой давности. Более того, квартира, на которую претендует Чванова,  уже продана «Пересветом» другому лицу. В аналогичной ситуации, по словам Татьяны, оказались как минимум два десятка семей, купивших квартиры в «Доминанте» по предварительным договорам купли-продажи. 
По всей видимости, горожане  пострадали от нехватки юридических знаний и должны были проявлять большую расторопность - обращаться за юридической помощью для защиты собственных прав. Но любопытно и другое. Так, в рамках дела о банкротстве «Квартстроя» арбитражный суд еще на этапе процедуры наблюдения (и до появления нового застройщика) «узаконил» несколько договоров купли-продажи квартир, оплаченных векселями, то есть признал их договорами долевого участия. Автоматом таких граждан включили в реестр требований о передаче им квартир компанией «Пересвет-Регион-Дон». «По совершенно идентичным ситуациям арбитражный судья выносил диаметрально противоположные решения. Как такое может быть? Почему кого-то признали дольщиками, а нас нет?», - недоумевает Татьяна. Однако, по словам Чвановой, таким «везунчикам» завидовать не стоит - свои квартиры они, по ее сведениям, так и не получили, и до сих пор бьются в судах за право получения жилья.
Несмотря на то, что суды проиграны, Татьяна Кондратьева и Елена Чванова намерены биться до последнего – и обжаловать вынесения решения вплоть до Верховного суда.
Справка. В Волгоградской области в реестре проблемных долгостроев значатся порядка 40 жилых объектов, дольщиками которых являются 3,5 тысячи человек. Для достройки проблемных объектов требуется около 3,3 миллиарда рублей.  По ряду из домов уже заключены договоры с новыми застройщиками, которые взяли на себя обязательства по завершению строительства.
Между тем, такого понятия, как долевое строительство, в скором времени попросту не будет. С 1 июля 2019 года заключение таких договоров в России запретят. Об этом на «Прямой линии» в апреле текущего года заявил президент России Владимир Путин. Во время переходного периода с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года должен использоваться старый механизм привлечения денежных средств граждан в строительство новостроек параллельно с новым — с помощью банковских спецсчетов. С 1 июля будущего года застройщики смогут привлекать деньги граждан только на спецсчета в уполномоченных банках. Таким образом, прозрачность финансовой деятельности застройщиков будут контролировать банки.

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