Общество

В окружении главы Волжского осталось одно вакантное место

Общество 25.09.2018 13:17
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25.09.2018 13:17


Сегодня стало известно об утверждении заместителей главы Волжского Волгоградской области – почти все из окружения Игоря Воронина сохранили свои должности. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, так, в должности управделами оставлен Андрей Попов. На посту  заместителя администрации продолжит свою деятельность начальник правового управления Виктор Сухоруков. Виктор Сухоруков курирует вопросы правового обеспечения, архитектуры и градостроительства и земельных отношений. Останется на своей прежней работе и с прежним функционалом и Руслан Никитин. Он курирует вопросы экономики, контрольного управления, муниципального имущества, территориального развития и деятельности территориальной административной комиссии. 
Но без перемен не обошлось. Так, Игорь Воронин попрощался с Еленой Овчаренко. С должности заместителя главы администрации она ушла на пост  заместителя  начальника управления образования. Игорь Воронин поблагодарил Елену Овчаренко за совместную работу. Она курировала направление образования, физкультуры и спорта, молодежной политики и культуры. И этот пост пока  остается вакантным. 
Еще одним заместителем Игоря Воронина стал Газанфар Гулуев. Он будет отвечать за вопросы благоустройства и дорожного строительства, жизнедеятельности города, ГО и ЧС, а также управления поселками. Интересно, что Газанфар Гулуев уже неоднократно «всплывал» в администрации Волжского, то в должности зама, то председателем комитета дорожного хозяйства и благоустройства города. И по сути, это его очередное возвращение в мэрию на руководящий пост. 

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