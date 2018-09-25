В окружении главы Волжского осталось одно вакантное место





Сегодня стало известно об утверждении заместителей главы Волжского Волгоградской области – почти все из окружения Игоря Воронина сохранили свои должности. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, так, в должности управделами оставлен Андрей Попов. На посту заместителя администрации продолжит свою деятельность начальник правового управления Виктор Сухоруков. Виктор Сухоруков курирует вопросы правового обеспечения, архитектуры и градостроительства и земельных отношений. Останется на своей прежней работе и с прежним функционалом и Руслан Никитин. Он курирует вопросы экономики, контрольного управления, муниципального имущества, территориального развития и деятельности территориальной административной комиссии.

Но без перемен не обошлось. Так, Игорь Воронин попрощался с Еленой Овчаренко. С должности заместителя главы администрации она ушла на пост заместителя начальника управления образования. Игорь Воронин поблагодарил Елену Овчаренко за совместную работу. Она курировала направление образования, физкультуры и спорта, молодежной политики и культуры. И этот пост пока остается вакантным.

Еще одним заместителем Игоря Воронина стал Газанфар Гулуев. Он будет отвечать за вопросы благоустройства и дорожного строительства, жизнедеятельности города, ГО и ЧС, а также управления поселками. Интересно, что Газанфар Гулуев уже неоднократно «всплывал» в администрации Волжского, то в должности зама, то председателем комитета дорожного хозяйства и благоустройства города. И по сути, это его очередное возвращение в мэрию на руководящий пост.



