Волгоградские артисты споют на фестивале в Санкт-Петербурге перед Валентиной Терешковой

Сегодня солисты волгоградского ансамбля казачьей песни «Станица» Дмитрий Щербаков и его супруга Наталья отправляются в Санкт-Петербург, где завтра открывается международный фестиваль народного творчества «Добровидение». Как сообщает ИА «Высота 102», артисты будут представлять Волгоградскую область.

Гармонист и исполнитель народных казачьих песен и городских романсов Юрий Щербаков хорошо знаком зрителям и по кинофильмам: на его счету – роли в таких картинах, как «Анна Каренина», «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены», «Солнечный удар», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Братья по обмену», «Батюшка». Играл не только казаков с гармошкой, но и осужденного в колонии-поселении штрафника, электрика.

«На фестиваль, который пройдет уже в третий раз, съедутся представители разных народов России и мира, - говорит Юрий Щербаков. - В крупнейшем в Европе музее этнографии выступят профессиональные артисты из Грузии, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Латвии, Молдавии и многих регионов России. Мы надеемся показать, как органично можно вплести «народные нотки» в современные композиции, возрождая забытые напевы. На следующий день надеемся принять участие в гала-концерте, который состоится в Большом концертном зале «Октябрьский».

По словам Юрия, главное, что фестиваль дает возможность не просто показать свои таланты, - это прежде всего возможность показать зрителям, как важны традиционные ценности, как важно развивать народную песенную культуру, несущую доброту, радость и настроение.

«Конечно, наша поездка не состоялась бы без помощи спонсора - депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко, - говорит Юрий Щербаков. - Поэтому огромное ей спасибо за такую поддержку».

Как говорит Юрий Щербаков, оргкомитет фестиваля возглавляет депутат Госдумы Олег Нилов, в его состав входят руководители Российского этнографического музея, Санкт-Петербургского института культуры, Санкт – Петербургской государственной Консерватории, а почетным гостем фестиваля станет депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. «Думаем, что своим выступлением мы доставим радость и знаменитой женщине-космонавту, и всем присутствующим. Во всяком случае заряд положительных эмоций и полное понимание того, что русская музыка и народная песня - вечны и актуальны всегда – обещаем», - заключил Юрий Щербаков.



