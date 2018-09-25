В Волгоградской области виновный в смерти ребенка вновь предстанет перед судом

Волгоградский областной суд отменил решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон по факту гибели малолетнего ребенка: с апелляционным представлением выступила прокуратура региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном органе, 30-летний житель х. Колпачки Калачевского района в июле прошлого года самовольно восстановил отключенное в установленном законом порядке электроснабжение своего дома. Использование в нарушение правил пожарной безопасности самодельной электропроводки привело к пожару, в результате которого погиб годовалый ребенок. Суд первой инстанции с учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном и принесения извинений потерпевшей – его супруге, прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Однако, не согласившись с данным решением, прокуратура Калачевского района внесла апелляционное представление, поскольку подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел непогашенную судимость. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда

согласилась с доводами прокуратуры, отменила незаконное решение и направила уголовное дело на новое рассмотрение.



