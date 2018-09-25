Расследования

В Волгоградской области виновный в смерти ребенка вновь предстанет перед судом

Расследования 25.09.2018 11:09
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25.09.2018 11:09


Волгоградский областной суд  отменил  решение  о  прекращении  уголовного дела за примирением сторон по факту гибели малолетнего ребенка: с апелляционным  представлением выступила прокуратура региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном органе, 30-летний житель  х. Колпачки Калачевского района в июле прошлого года  самовольно  восстановил  отключенное  в установленном законом порядке  электроснабжение  своего  дома.  Использование  в  нарушение  правил пожарной безопасности самодельной электропроводки привело к пожару, в  результате которого погиб годовалый ребенок. Суд  первой инстанции с учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном и принесения извинений потерпевшей – его супруге, прекратил  уголовное дело в связи с примирением сторон.
Однако, не  согласившись  с  данным решением, прокуратура Калачевского района  внесла  апелляционное  представление,  поскольку подсудимый ранее уже привлекался   к   уголовной   ответственности   и  имел  непогашенную  судимость.  Судебная  коллегия  по уголовным делам Волгоградского областного суда
согласилась  с  доводами  прокуратуры,  отменила незаконное решение и  направила уголовное дело на новое рассмотрение.

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