Газетный киоск

Челябинск утонул в мусоре

Газетный киоск 25.09.2018 10:49
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25.09.2018 10:49


Коммерсантъ, 24 сентября 2018 г.
В Челябинске объявлен режим повышенной опасности из-за отказа перевозчиков вывозить мусор на полигон в Полетаево после закрытия городской свалки в областном центре. По решению властей из резервного фонда выделено 14 млн руб. на очистку города от ТКО. К работам уже подключились операторы из других регионов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Челябинска объявила режим повышенной опасности из-за свалок, образовавшихся на мусорных площадках города. 11 сентября единственный полигон по утилизации отходов в Металлургическом районе полностью прекратил работу. За день до этого районный суд Челябинска по иску прокуратуры приостановил деятельность муниципального оператора коммунальных отходов, предприятия «Горэкоцентр», складировавшего мусор на площадке городской свалки, не включенной в государственный реестр объектов размещения ТКО. Согласно принятой в 2016 году территориальной схеме по обращению с отходами до ввода в эксплуатацию полигона в Чишме весь мусор, генерируемый в Челябинске, решено вывозить на временные площадки в Полетаево, Копейск и поселок Урефты. В связи с увеличением транспортного плеча в середине августа перевозчики обратились в администрацию города с предложением повысить тарифы на вывоз отходов, как это было сделано в конце 2017 года для МУП «Горэкоцентр». 30 августа южноуральские депутаты утвердили поправки, касающиеся субсидирования недополученных доходов для полигонов ТКО.

Проработав неделю после переноса городской свалки за черту города, перевозчики перестали вывозить отходы с контейнерных площадок, и Челябинск буквально утонул в мусоре.

За несколько дней от горожан поступили сотни жалоб на горы отходов во дворах. В начале прошлой недели к вывозу мусора подключился оператор челябинского кластера — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Магнитогорск). Как отметил сегодня на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев, к концу недели ситуация улучшилась. «Мы вышли на объемы, которые ранее выполняли подрядчики МУП "Горэкоцентр", а это примерно 50% всех отходов. Но в четверг, 20 сентября, другой оператор ТКО — ООО "Горэкоцентр+" в одностороннем порядке расторг договоры и прекратил вывозить мусор с оставшихся в городе площадок. Правовую оценку их действиям даст прокуратура и контрольно-счетная палата»,— рассказал градоначальник, отметив, что сильнее других пострадал Калининский район, который практически полностью (300 контейнерных площадок) обслуживался частным оператором.
Господин Тефтелев добавил, что для ликвидации скопившегося мусора принято решение направить из резервного фонда транш в размере 14 млн руб.

В Челябинск уже привлекли спецтехнику из Екатеринбурга, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, на подходе Курган. Разгребать мусорные завалы предстоит также мусоровозам из Саратова и Ханты-Мансийска. Полигон ТКО в Полетаево переведен на круглосуточную работу. Навести порядок обещают за десять дней.

По мнению руководителя ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда», члены которой отказались возить мусор в Полетаево, Константина Смолина, отвечать за происходящее в городе должны чиновники, поскольку перевозчики неоднократно предупреждали власти и жилищно-коммунальные организации о грядущем увеличении финансовой нагрузки. Он отметил, что за неделю транспортировки отходов в Полетаево перевозчики «сожгли месячный запас топлива, и теперь не то чтобы не хотят вывозить мусор, а физически не могут этого сделать». Господин Смолин добавил, утвержденная на областном уровне субсидия участникам мусорного рынка (отмена платы за размещение отходов на свалке, ранее составляла 300 руб за тонну.— “Ъ”) компенсирует лишь незначительную часть понесенных ими затрат.

С ним не согласен член межведомственного экспертного совета по отходам при Минприроды России Виталий Безруков. «То, что у перевозчиков нет денег на топливо, полная чушь. Неделю они возили отходы в Полетаево, все всех устраивало. Но потом ряд компаний, аффилированных с несколькими коммерческими лицами, стали выступать за удорожание тарифа в четыре раза, чтобы получать сверхприбыль. Анализируя доходы компаний, а у некоторых они составляют от 200 до 500 млн руб., говорить о финансовых проблемах не приходится»,— полагает эксперт. Господин Безруков подчеркивает, что только от населения перевозчики ежемесячно получают около 70 млн руб., при этом потребители оплачивают услугу вперед, а значит деньги должны быть на счетах компаний.
По словам члена экспертного совета, после отказа челябинских перевозчиков возить мусор, власти «начали активно искать альтернативные компании, сейчас на рынок заходят новые игроки». Перечислять компании, с которыми заключены договоры на перевозку ТКО, господин Безруков отказался, объяснив это тем, что «недобросовестные перевозчики разными путями и угрозами пытаются выгнать новых участников с рынка, вплоть до обещаний поджечь их спецтехнику». Перевозчики настаивают, что именно в отношении них совершенны неправомерные действия. «Почему нас пытаются выдавить с рынка? Ну такой отбор проводит администрация. Видимо, чиновники полагают, что наши местные компании не могут справиться, поэтому привлекают организации из других городов»,— заключает Смолин.

Председатель комиссии по ЖКХ городской думы Дмитрий Холод полагает, что к мусорному коллапсу в Челябинске привел «какой-то сбой», но сейчас наблюдается «положительный сдвиг», при этом ответственность за работу мусорного рынка согласно действующему законодательству лежит на регоператоре по обращению с отходами.
Фото: Коммерсантъ

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