Культура

Возвращение Золотой Орды: в Волгограде откроют выставку с редкими экспонатами

Культура 25.09.2018 10:50
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25.09.2018 10:50



Выставку, посвященную Золотой Орде – некогда крупнейшему государству Евразии готовится представить Волгоградский областной краеведческий музей, сообщает ИА «Высота 102» . В новой экспозиции будут представлены предметы, найденные в местах расположения городов ханства. Одно из поселений было расположено недалеко от Дубовки.  Другой город  -  Царевское городище располагался в Ленинском районе Волгоградской области. Долгое время он был известен под названием Сарай-Берке, но археологам  удалось установить подлинное имя города – Гюлистан, что значит «город роз». Посетители увидят воинское снаряжение татаро-монгольского воина, отреставрированную саблю, найденную  в  погребении XIII-XIV вв., уникальную коллекцию бронзовых зеркал, ознакомятся с видами повседневной и парадной посуды, предметами быта и даже магическими амулетами золотоордынских женщин.



 Одним из интересных экспонатов станет найденный волгоградскими археологами сбруйный набор с изображением мифических крылатых коней. Многие бытовые предметы, использовавшиеся великими моголами,  имеют аналогии среди современных вещей – это ножницы, наперстки, чашки, ложки. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, незабываемым экспонатом станет древнее бронзовое зеркало  с магической надписью: «Слава вечная и жизнь спокойная, и успех полный, и власть действующая, и счастье превосходное». Выставка начнет  работать на постоянной основе с 4 октября. 

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