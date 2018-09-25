



















Одним из интересных экспонатов станет найденный волгоградскими археологами сбруйный набор с изображением мифических крылатых коней. Многие бытовые предметы, использовавшиеся великими моголами, имеют аналогии среди современных вещей – это ножницы, наперстки, чашки, ложки. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, незабываемым экспонатом станет древнее бронзовое зеркало с магической надписью: «Слава вечная и жизнь спокойная, и успех полный, и власть действующая, и счастье превосходное». Выставка начнет работать на постоянной основе с 4 октября.

Выставку, посвященную Золотой Орде – некогда крупнейшему государству Евразии готовится представить Волгоградский областной краеведческий музей, сообщает ИА «Высота 102» . В новой экспозиции будут представлены предметы, найденные в местах расположения городов ханства. Одно из поселений было расположено недалеко от Дубовки. Другой город - Царевское городище располагался в Ленинском районе Волгоградской области. Долгое время он был известен под названием Сарай-Берке, но археологам удалось установить подлинное имя города – Гюлистан, что значит «город роз». Посетители увидят воинское снаряжение татаро-монгольского воина, отреставрированную саблю, найденную в погребении XIII-XIV вв., уникальную коллекцию бронзовых зеркал, ознакомятся с видами повседневной и парадной посуды, предметами быта и даже магическими амулетами золотоордынских женщин.