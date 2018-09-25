МегаФон выявил ТОП-3 мобильных сервисов для занятых людей





Основным драйвером роста объема потребления бизнес-клиентами интернет-трафика стало активное использование мессенджеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, в результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов «МегаФон» выявил самые популярные цифровые сервисы, используемые клиентами для ведения дел, и обеспечил к ним бесплатный доступ на линейке тарифных планов «Управляй!». Аналитика показывает, что за год объем потребленного бизнес-клиентами интернет-трафика вырос в полтора раза. Основным драйвером роста стало активное использование мессенджеров – на обмен сообщениями и файлами в них было израсходовано 70 процентов трафика.

Почетная бронза – у облачных сервисов. Безлимитный доступ к облаку Mail.ru, Яндекс.Диску, Dropbox (Windows) и iCloud (iOS) позволяет не обращать внимания на вес заливаемого или скачиваемого архива, дает свободу удаленной работы с файлами вне зависимости от места расположения сотрудника.

Второе место – за мобильной электронной почтой. Mail.ru, Яндекс.Почта и Google почта стали неограниченно доступны пользователям тарифов «Управляй!». Согласно результатам аналитики больших данных, эти почтовые сервисы, наравне с корпоративными e-mail, чаще других применяются для деловой переписки.

Лидируют мессенджеры. В каждый из четырех тарифов линейки включен безлимитный трафик на WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Snapchat, eMotion и ТамТам. Это значит, что без дополнительной платы можно обмениваться даже большими объемами данных – качественными фотографиями, видеороликами и файлами. Трафик не тарифицируется и не закончится.

Кроме неограниченных доступов к самым востребованным приложениям для работы у линейки тарифных планов еще одно важное преимущество. Клиент может легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также индивидуально настроить для каждого сотрудника необходимое соотношение «минуты – гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.