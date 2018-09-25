Происшествия

В Волгоградской области один человек погиб при обрушении бани

Происшествия 25.09.2018 09:11
586 1
25.09.2018 09:11


Безработный мужчина погиб под завалами обрушившейся бани в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, трагедия произошла накануне на северной окраине хутора Караваинка. Установлено, что местный житель на территории заброшенного домовладения разбирал баню на дрова и стройматериалы. В какой-то момент произошло обрушение бревенчатой стены и кровли. Тело мужчины под завалами нашел его брат, который знал, что его родственник ушел разбирать заброшенное строение. По данному факту проводится проверка.     

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
6736 0
Происшествия
25.09.2018 09:22
Происшествия 25.09.2018 09:22
943 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2018 08:33
Происшествия 25.09.2018 08:33
2710 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2018 19:30
Происшествия 24.09.2018 19:30
1403 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2018 14:50
Происшествия 24.09.2018 14:50
2004 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2018 09:22
Происшествия 24.09.2018 09:22
2698 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2018 09:17
Происшествия 24.09.2018 09:17
2253 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.09.2018 13:27
Происшествия 23.09.2018 13:27
2325 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.09.2018 11:31
Происшествия 23.09.2018 11:31
9189 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.09.2018 10:12
Происшествия 23.09.2018 10:12
1604 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.09.2018 14:26
Происшествия 22.09.2018 14:26
2674 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.09.2018 09:45
Происшествия 22.09.2018 09:45
1977 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.09.2018 09:01
Происшествия 22.09.2018 09:01
916 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2018 15:58
Происшествия 21.09.2018 15:58
5585 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2018 10:09
Происшествия 21.09.2018 10:09
2315 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2018 08:56
Происшествия 21.09.2018 08:56
2608 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:09
В Волгоградской области виновный в смерти ребенка вновь предстанет перед судомСмотреть фотографии
10:50
Возвращение Золотой Орды: в Волгограде откроют выставку с редкими экспонатамиСмотреть фотографии
10:49
Челябинск утонул в мусореСмотреть фотографии
10:15
МегаФон выявил ТОП-3 мобильных сервисов для занятых людейСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области нашли тело пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области один человек погиб при обрушении баниСмотреть фотографии
08:33
В Волгоградской области машина влетела в столб: 1 человек погиб, 4 пострадали (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:55
Сладкая парочка: экс-депутатам Волгоградской гордумы досталась одна клетка на двоихСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Знакомство по интернету обернулось кровавой драмой в Волгограде Cмотреть видео
19:30
В Волгограде из-за ДТП остановился трамвай №11Смотреть фотографии
16:58
Угроза для жизни: в Волгограде власти забыли о жителях 33 аварийных домов (ФОТОШОК) Смотреть фотографии
16:35
В посёлке Светлый Яр при поддержке группы компаний «НИКОХИМ» открылся новый отдел ЗАГСаСмотреть фотографии
16:33
С начала года Волге нанесен ущерб на более 1 млрд рублейСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде нашли «двойника» УКСмотреть фотографии
15:03
Ряд регионов ЮФО обогнал Волгоградскую область по росту зарплатСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области поймали телекоммуникационных «мародеров»Смотреть фотографии
14:22
К арестованному экс-депутату Волгоградской гордумы Звереву на судебное «свидание» пришла супруга (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Чиновники комитета сельского хозяйства Волгоградской области «ловили рыбку в мутной воде»Смотреть фотографии
13:13
Волгоград вошел в список самых популярных автобусных маршрутов у москвичейСмотреть фотографии
12:43
Председатель Волгоградского областного суда пошел на повышениеСмотреть фотографии
12:40
«Глазам не верим»: в Волгограде зачищают территорию после сноса гаражейСмотреть фотографии
12:25
Олимпиада «Кибервызов» завершилась: лучшие едут в «Сириус»Смотреть фотографии
11:10
Познакомились в соцсетях: стали известны подробности захвата заложников в Волгограде Смотреть фотографии
11:03
В Волжском новое ограждение спортплощадки не выдержало ударов мячомСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области по факту исчезновения подростка возбудили дело об убийствеСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области собака покусала 3-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде "стрелок" атаковал движущийся трамвайСмотреть фотографии
19:50
«Ротор» провел удачный матч с «Нижним Новгородом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:45
«Ясень-пень»: В Волгограде на самом большом речном острове Европы вырубаются посадки ценных пород деревьев Смотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Мастиф-вэдэвэшник и хот-дог с чихуа-хуа: в Волгограде выбрали победителей костюмированного парада собакСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 