В Волгоградской области один человек погиб при обрушении бани

Происшествия 25.09.2018 09:11
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25.09.2018 09:11
Безработный мужчина погиб под завалами обрушившейся бани в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, трагедия произошла накануне на северной окраине хутора Караваинка. Установлено, что местный житель на территории заброшенного домовладения разбирал баню на дрова и стройматериалы. В какой-то момент произошло обрушение бревенчатой стены и кровли. Тело мужчины под завалами нашел его брат, который знал, что его родственник ушел разбирать заброшенное строение. По данному факту проводится проверка.
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