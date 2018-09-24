В Волгограде из-за ДТП остановился трамвай №11

Происшествия 24.09.2018 19:30
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24.09.2018 19:30
Сегодня в 17.15 в Красноармейском районе вблизи трамвайной остановки «Опытно-экспериментальный завод» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в результате столкновения одна из машин оказалась на трамвайных путях, перекрыв проезд для электротранспорта. На время оформления дорожного происшествия трамваи по маршруту №11 работают от остановки «Судоверфь» до разворотного кольца на улице Удмуртская. МУП «ВПАТП №7» для обеспечения транспортом в час-пик участка от остановки «Марийская» до «ООТ Каустик» оперативно увеличил количество подвижного состава на маршруте №6. Кроме того, на время вынужденного простоя электротранспорта на данном участке маршруты №№ 2 и 77 продлены до остановки «Депо №3».
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