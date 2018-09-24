





Смотрите сегодня в программе: кровавая драма с захватом заложников разыгралась в волгоградском поселке Гумрак. Не прошло и двух месяцев: после сноса незаконных гаражей власти Советского района Волгограда взялись за дело уборки. Добро в село: лучшие медики Волгограда отправились к жителям отдаленных населенных пунктов. Долгожданная победа. Волгоградский «Ротор» порадовал болельщиков на домашнем матче. Акция против пенсионной реформы: волгоградские коммунисты помитинговали без лишнего шума.

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