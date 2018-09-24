Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Знакомство по интернету обернулось кровавой драмой в Волгограде

Аналитика 24.09.2018 20:02
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24.09.2018 20:02



Смотрите сегодня в программе: кровавая драма с захватом заложников разыгралась в волгоградском поселке Гумрак. Не прошло и двух месяцев: после сноса незаконных гаражей власти Советского района Волгограда взялись за дело уборки. Добро в село: лучшие медики Волгограда отправились к жителям отдаленных населенных пунктов. Долгожданная победа. Волгоградский «Ротор» порадовал болельщиков на домашнем матче. Акция против пенсионной реформы: волгоградские коммунисты помитинговали без лишнего шума.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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