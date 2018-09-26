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Изба-читальня: у бывшего волгоградского «слуги народа» в СИЗО появится новое хобби

Расследования 26.09.2018 12:01
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26.09.2018 12:01


Еще два месяца  под стражей проведет экс-депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев. Решение о продлении ареста фигуранту громкого дела, который обвиняется в мошенничестве с автостраховками, принял только что  областной суд, сообщает ИА «Высота 102». Фигурант дела  останется  под стражей до 27 ноября. Двух месяцев, как полагает следствие, Звереву хватит для ознакомления со всеми томами уголовного дела. Выпускать бывшего народного избранника на свободу, как заявил представитель следствия, нельзя по нескольким причинам: он может скрыться, оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию дела. Сторона защиты заявила, что считает нахождение Зверева под арестом незаконным. Свою вину обвиняемый не признает, заявляет о своей непричастности к мутным бизнес-схемам. 
Напомним, Алексей Зверев и его приятели, бывшие депутаты Федор Литвиненко и Евгений Щур обвиняются в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших  выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании  росли в геометрической прогрессии. 
В ходе судебного слушания судья зачитал выдержки из показаний допрошенных по громкому делу лиц. Свидетели, другие обвиняемые рассказали следствию о «внутренней кухне» бизнеса экс-депутатов - о том, как оформлялись фиктивные ДТП, как проводились экспертизы автомобилей, а также о роли в этих схемах лично господина Зверева. Последний, якобы, требовал увеличения количества договоров уступки прав цессии от пострадавших в ДТП автолюбителей. Один из компаньонов экс-депутата заявил следствию, что ему предлагали за 50 млн рублей взять на себя всю вину, но он отказался.
Также свидетели и другие обвиняемые поясняли, что экс-депутаты активно инвестировали деньги в развитие бизнеса, открывали новые офисы в разных районах Волгограда, Волжском, Саратове и других городах. Насколько эти показания состоятельны - предстоит установить суду после подписания  прокуратурой обвинительного заключения. 

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