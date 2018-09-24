В Волгограде нашли «двойника» УК

Общество 24.09.2018 16:10
591 5
24.09.2018 16:10
В нюансах похожих названий двух УК пришлось разбираться специалистам госжилнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом для проведения внеплановой проверки послужила жалоба гражданина, в которой он указал на возможное несоответствие управляющей организации ООО "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-67" лицензионному требованию, предусмотренному п. 1.1 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ. Согласно данной нормы к лицензионным требованиям в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами отнесено отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее.
Однако выяснилось, что в период осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-67" (ИНН 3461000449) использовало сокращенное наименование – ООО "ЭУ-67", в то время как у лицензиата общество с ограниченной ответственностью УК "ЭУ-67" (сокращенное наименование - ООО УК "ЭУ-67") ИНН 3448057100, право на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее.
Тем самым, в действиях ООО "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-67" (ИНН 3461000449) и его должностного лица обнаружены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. По данному факту в адрес указанных лиц направлены извещения о возбуждении дел об административных правонарушениях. В конечном итоге нарушения были устранены в добровольном порядке.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
35640 6
07.09.2018 16:09
34929 13
08.09.2018 20:23
20458 0
Угроза для жизни: в Волгограде власти забыли о жителях 33 аварийных домов (ФОТОШОК)24.09.2018 16:58
В посёлке Светлый Яр при поддержке группы компаний «НИКОХИМ» открылся новый отдел ЗАГСа24.09.2018 16:35
В Волгограде студентам аграрного университета «МЕГАМИКС» подарил современные аудитории24.09.2018 16:11
Чиновники комитета сельского хозяйства Волгоградской области «ловили рыбку в мутной воде»24.09.2018 14:13
Волгоград вошел в список самых популярных автобусных маршрутов у москвичей24.09.2018 13:13
Волонтеры РУСАЛа провели в Волгограде «Розовый марафон»24.09.2018 13:11
Председатель волгоградского реготделения «Деловой России» Юрий Чехов: «Говорить с бизнесом с позиции силы – ошибочно»24.09.2018 12:58
Председатель Волгоградского областного суда пошел на повышение24.09.2018 12:43
«Глазам не верим»: в Волгограде зачищают территорию после сноса гаражей24.09.2018 12:40
В Волжском новое ограждение спортплощадки не выдержало ударов мячом24.09.2018 11:03
Мастиф-вэдэвэшник и хот-дог с чихуа-хуа: в Волгограде выбрали победителей костюмированного парада собак23.09.2018 16:56
«Ложечки не нашлись»: офис сенатора от Волгоградской области нуждается в уюте23.09.2018 14:27
Самый верный друг: история волгоградского Бима со счастливым концом23.09.2018 10:30
В поселке Волгограда устанавливают крышки на обезглавленных люках23.09.2018 09:18
Странная игрушка возмутила родителей маленькой волгоградки22.09.2018 22:00
Реклама