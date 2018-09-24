В Волгограде нашли «двойника» УК





В нюансах похожих названий двух УК пришлось разбираться специалистам госжилнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом для проведения внеплановой проверки послужила жалоба гражданина, в которой он указал на возможное несоответствие управляющей организации ООО "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-67" лицензионному требованию, предусмотренному п. 1.1 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ. Согласно данной нормы к лицензионным требованиям в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами отнесено отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее.

Однако выяснилось, что в период осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-67" (ИНН 3461000449) использовало сокращенное наименование – ООО "ЭУ-67", в то время как у лицензиата общество с ограниченной ответственностью УК "ЭУ-67" (сокращенное наименование - ООО УК "ЭУ-67") ИНН 3448057100, право на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее.

Тем самым, в действиях ООО "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-67" (ИНН 3461000449) и его должностного лица обнаружены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. По данному факту в адрес указанных лиц направлены извещения о возбуждении дел об административных правонарушениях. В конечном итоге нарушения были устранены в добровольном порядке.







