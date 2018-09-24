Ряд регионов ЮФО обогнал Волгоградскую область по росту зарплат

По итогам первого полугодия Волгоградская область в рейтинге роста среднемесячной заработной платы оказалась на 49-м месте среди 85 регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные агентства «РИА Рейтинг», заработная плата в регионе за полгода поднялась на 9,9% и составила 25 тыс. 883 рубля. Такой же рост – 9,9% - показали такие регионы ЮФО, как Краснодарский край и республика Адыгея. На 10% произошло увеличение зарплат в Ростовской области, а лидерами стали Калмыкия - 14,3%, Крым, - 12,9% и Астраханская область – 12,5%.

Больше всего зарплата выросла в Ингушетии и Кемеровской области — на 15,4% и 15,2% соответственно. Еще в трех регионах темпы роста превысили 14%. Кроме Калмыкии это Забайкальский край (+14,2%) и Омская область (+14,1%).

Составители рейтинга отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,2% и составила 42 555 рублей. Темпы роста, по их утверждению, были самыми высокими за последние пять лет.

Эксперты обращают внимание на то, что заработная плата растет значительно быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Это может свидетельствовать о невысокой потребительской активности населения. Кроме того, по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных располагаемых доходах населения, а в 2019 году в связи с увеличением НДС этот разрыв может увеличиться.