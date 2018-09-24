В Волгоградской области поймали телекоммуникационных «мародеров»





Сотрудники полиции задержали троих жителей Волгограда по подозрению в краже аккумуляторов с вышки сотовой связи в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, накануне выходных с заявлением в полицию обратился инженер компании сотовой связи. Он сообщил, что под покровом ночи с территории базовой сетевой подстанции неизвестные похитили 8 аккумуляторных батарей.

По подозрению в краже были задержаны трое мужчин в возрасте 35 и 29 лет. Похищенное сбыть они не успели. Задержанные пояснили, что собирались сдать аккумуляторы, чтобы заработать денег. Установлено, что один из подозреваемых ранее работал в данной компании сотовой связи. У него были ключи от технического помещения, поэтому он без особого труда мог проникнуть на подстанцию. На данный момент уже известно о еще 10 подобных кражах, совершенных задержанными. Предварительный ущерб оценивается в сумму более полумиллиона рублей.



