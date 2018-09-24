Общество

Чиновники комитета сельского хозяйства Волгоградской области «ловили рыбку в мутной воде»

Общество 24.09.2018 14:13
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24.09.2018 14:13


Арбитражный суд  Волгоградской области оставил  в силе первые два из восьми оспоренных решений Волгоградского УФАС России по жалобам предпринимателей на конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве,  комиссией комитета сельского хозяйства Волгоградской области по надуманным основаниям отказывалось в допуске к участию в конкурсе предпринимателям, подавшим заявки. В частности, члены комиссии превышали свои полномочия, проверяя заявителей на соответствие нормам закона, не подлежащим проверке при проведении таких конкурсов.
Как прокомментировала заместитель руководителя управления Ольга Ячменева, «у нас  сложилось впечатление, что комиссия комитета в угоду определенному участнику намеренно искала основания для не допуска к конкурсу остальных предпринимателей». 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», рыбопромысловые участки комитет сельского хозяйства планировал распределить в Быковском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Николаевском районах. Однако «благодаря» особенным  требованиям к участникам в конкурсах побеждали те, кто ранее не занимался рыболовством, но в то же время предоставлял сведения о среднесуточном объеме производства рыбной продукции. 

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