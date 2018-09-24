К арестованному экс-депутату Волгоградской гордумы Звереву на судебное «свидание» пришла супруга (ВИДЕО)
Расследования 24.09.2018 14:22
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24.09.2018 14:22
Категорически против видеосъемки судебного слушания информагентством «Высота 102» выступил сегодня экс-депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев. Заседание, которое проходит в стенах областного суда, посвящено вопросу продления меры пресечения фигуранту громкого уголовного дела о мошенничестве. Позицию стороны защиты сначала попытался озвучить адвокат. Однако бывший народный избранник, вероятно, истосковавшийся по публичным выступлениям, поспешил перебить своего представителя. Зверев заявил, что не хочет, чтобы из судебного заседания «устраивали шоу», тем более, что он уже как 10 дней – не депутат. «Мы люди маленькие», - иронично заметил, стоя за решеткой, фигурант дела о многомиллионном мошенничестве и в недавнем прошлом богатейший депутат Волгоградской гордумы пятого созыва. Арестант также посоветовал «Высоте 102» несколько тем, которые нужно осветить. Это ремонт дорог и стадион, который смывает.
Судья ходатайство информагентства о видеосъемке удовлетворил, но разрешил включить камеру только в момент оглашения решения. В зале заседаний кроме участников процесса присутствовала эффектная незнакомка. Как выяснилось, блондинка, источающая успех и благополучие – это супруга Зверева. Она уже не впервые попадает в объективы видеокамер СМИ. В декабре 2016 года чета Зверевых засветилась в репортаже федерального телеканала, снятого в момент обысков в их квартире.
Судебное слушание по продлению меры пресечения экс-депутату Звереву продолжается. Об его итогах – читайте чуть позже на «Высоте 102».
Напомним, Алексей Зверев находится под арестом уже 22 месяца. Его задержали в декабре 2016 года и поместили в СИЗО. Его обвиняют в многомиллионных аферах с автострахованием и создании со своими бизнес-партнерами преступного сообщества. Фигурантами дела также являются бывшие депутаты гордумы Евгений Щур и Федор Литвиненко, которые также находятся под арестом. В составе группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, входило несколько десятков человек. Всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества.
Предварительное следствие по делу в отношении Зверева завершается 27 сентября. Далее будет рассмотрен вопрос о передаче материалов в суд.
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