Волонтеры РУСАЛа провели в Волгограде «Розовый марафон»

Общество 24.09.2018 13:11
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24.09.2018 13:11
Волонтерскую акцию «Розовый марафон» в рамках экологического марафона «Зеленая волна» провели в Тракторозаводском районе сотрудники Волгоградского алюминиевого завода.
Оживление царило в парке аттракционов микрорайона Спартановка. Парк очень нуждается в благоустройстве. Как пояснили ИА «Высота 102» волонтеры, его благоустройство проходило 3 года назад, за это время клумбы парка из-за вандализма, воровства и промерзания потеряли более 60 процентов роз.
Задачей организаторов акции стало высаживание 200 саженцев роз на территории зеленых зон Тракторозаводского района Волгограда, и, конечно, привлечение к этому полезному делу как можно больше жителей района.
С этой задачей заводчане справились. Участниками этого мероприятия, помимо молодых сотрудников ВгАЗа, стали учащиеся школы 27, музыкальной школы №2, лицея №3, воспитанники молодежно-подросткового центра ТЗР, представители управляющих компаний, жители района. Поддержку волонтерам оказала администрация Тракторозаводского района Волгограда, Межрегиональная общественная организация «Профессионалы социального питания». Транспорт для подвоза саженцев, полив растений и инвентарь организовало МБУ ЖКХ ТЗР.
Завершив посадку саженцев в одном месте, машина с волонтерами и саженцами перемещалась на следующий этап, где их ждали другие участники акции.
Поэтому, кроме парковой зоны, розарии появились на пустующих территориях еще 4 образовательных учреждений, где в дальнейшем школьники самостоятельно будут осуществлять уход за саженцами.
Проведению марафона предшествовала большая организационная работа. «Мы согласовали территории озеленения с администрацией района и управляющей компанией, организовали школу начинающего цветовода, где ознакомили волонтеров с правилами посадки и ухода за розами», — пояснили на ВгАЗе.
Здесь же были проведены мастер-классы для детей и взрослых «Розовые клумбы», «Розовый букет», «Волшебные розы», «Бумажная роза». Не обошлось без чайного стола, где все желающие смогли отведать вкуснейший чай с лепестками роз и каркаде и пирожки с яблоками.
«Мы любим свой город, используя практики добровольчества, постоянно проводим социально-полезные акции по благоустройству и озеленению территории Волгограда. Очень рады, что всё больше волгоградцев участвует в наших акциях. Горожане начинают бережнее относиться к придомовым участкам, оборудованию и содержанию улиц и дворов», — отметили организаторы марафона.
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