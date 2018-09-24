Председатель Волгоградского областного суда пошел на повышение









Николай Подкопаев, который с марта 2014 года возглавлял Волгоградский областной суд, назначен председателем Первого кассационного суда общей юрисдикции на 6-летний срок. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял президент России. Указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации РФ.

Отметим, что в Российской Федерации действуют девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. Первый кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Республики Мордовия, Московской области, Нижегородской области, Пензенской области, Саратовской области, Тульской области, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.

Справка: Николай Николаевич Подкопаев родился 18 июля 1968 году в деревне Просторное, Горшеченского района Курской области. В 1991 году окончил Харьковскую юридическую академию. С 1993 года работал судьей, спустя три года стал председателем Горшеченского райсуда, с августа 1998 года – председателем Ленинского районного суда Курска. В ноябре 2005 году назначен заместителем председателя Курского областного суда. В 2006 году – председателем коллегии по уголовным делам. Имеет первый квалификационный класс судьи. На VII Всероссийском съезде судей избран членом Совета судей Российской Федерации. В марте 2014 года был назначен на должность председателя Волгоградского областного суда.



