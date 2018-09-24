Волгоград вошел в список самых популярных автобусных маршрутов у москвичей

Общество 24.09.2018 13:13
721 5
24.09.2018 13:13
Автобусные маршруты из Москвы в Волгоград и обратно стали самыми популярными этим летом у жителей столицы. Также чаще всего пользовались этим видом транспорта москвичи, отправляясь в Тульскую область, Липецк, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Всего автобусными маршрутами воспользовались более 2,3 миллиона пассажиров за лето. Как говорится сегодня на официальном сайте правительства Москвы, - сообщает ИА «Высота 102» - из международных маршрутов самыми востребованными стали рейсы в Минск и Кишинев.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
35640 6
07.09.2018 16:09
34929 13
08.09.2018 20:23
20458 0
В Волгограде студентам аграрного университета «МЕГАМИКС» подарил современные аудитории24.09.2018 16:11
В Волгограде нашли «двойника» УК24.09.2018 16:10
Чиновники комитета сельского хозяйства Волгоградской области «ловили рыбку в мутной воде»24.09.2018 14:13
Волонтеры РУСАЛа провели в Волгограде «Розовый марафон»24.09.2018 13:11
Председатель волгоградского реготделения «Деловой России» Юрий Чехов: «Говорить с бизнесом с позиции силы – ошибочно»24.09.2018 12:58
Председатель Волгоградского областного суда пошел на повышение24.09.2018 12:43
«Глазам не верим»: в Волгограде зачищают территорию после сноса гаражей24.09.2018 12:40
В Волжском новое ограждение спортплощадки не выдержало ударов мячом24.09.2018 11:03
Мастиф-вэдэвэшник и хот-дог с чихуа-хуа: в Волгограде выбрали победителей костюмированного парада собак23.09.2018 16:56
«Ложечки не нашлись»: офис сенатора от Волгоградской области нуждается в уюте23.09.2018 14:27
Самый верный друг: история волгоградского Бима со счастливым концом23.09.2018 10:30
В поселке Волгограда устанавливают крышки на обезглавленных люках23.09.2018 09:18
Странная игрушка возмутила родителей маленькой волгоградки22.09.2018 22:00
Готовьте денежки: власти Волгоградской области вводят новую строчку в платежках за ЖКХ22.09.2018 18:12
В городе воинской славы в Волгоградской области прошли пикеты против пенсионной реформы22.09.2018 16:03
Реклама