Общество

Волгоград вошел в список самых популярных автобусных маршрутов у москвичей

Общество 24.09.2018 13:13
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24.09.2018 13:13


Автобусные маршруты из Москвы в Волгоград и обратно стали самыми популярными этим летом  у жителей столицы. Также чаще всего пользовались этим видом транспорта москвичи, отправляясь в Тульскую область,  Липецк, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Всего автобусными маршрутами  воспользовались более 2,3 миллиона пассажиров за лето. Как говорится сегодня на официальном сайте правительства Москвы, - сообщает ИА «Высота 102» -  из международных маршрутов самыми востребованными стали рейсы в Минск и Кишинев.


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