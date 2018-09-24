Общество 24.09.2018 12:40
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24.09.2018 12:40
Сегодня у жителей домов №№9 и 11 по ул. 35-ой Гвардейской дивизии Советского района Волгограда – радостное событие. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, утром к их домам приехали бульдозеры, тракторы и бригада рабочих, которые занялись зачисткой территории, где в начале августа снесли незаконные гаражи. Напомним, после демонтажа металлических сооружений здесь остался хлам, горы мусора и самое главное – глубокие незакрытые подвалы. По словам представителей районных властей, работы по приведению территории в порядок не проводились из-за отсутствия средств.
Все это время горожане вели активную переписку с различными инстанциями и структурами, добиваясь того, чтобы эти ямы засыпали, мусор – вывезли, а участок – рекультивировали. «Глазам своим не верим, что, наконец-то, это случилось. Ведь многие родители боялись отпускать детей на улицу, чтобы, не дай Бог, не провалились в подвалы», - признались волгоградцы.
Между тем, читатели информагентства постоянно сообщают редакции информагентства новые адреса, где также после сноса гаражей на участках остались мусор и все те же незакрытые ямы. При этом в районных администрациях продолжают принимать решения о признании металлических гаражей незаконными постройками и, соответственно, об их сносе.
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