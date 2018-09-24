



Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 31-летней женщине и ее 6-летнему сыну в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.

Фигурантом уголовного дела является 33-летний житель поселка Гумрак, который насильно удерживал женщину и ее ребенка, угрожал применением в отношении них насилия. Об этой истории информагентство сообщало накануне.

Как стало известно, 31-летняя жительница Волжского познакомилась с подозреваемым в социальных сетях и накануне приняла его приглашение приехать в гости. Вечером мужчина, ранее уже дважды судимый за кражу и грабеж, неожиданного проявил необоснованную агрессию, причинив своей новой знакомой тяжелые травмы головы. Сейчас злоумышленник находится под стражей, следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте.









Ранее сообщалось, что в момент совершения преступления мужчины был с состоянии алкогольного опьянения. Он выгнал своих пожилых родителей на улицу, а сам закрылся изнутри. При этом в доме оставались женщина и ее малолетний сын. На требования полицейских выпустить мать и мальчика мужчина отвечал категорическим отказом. Демонстрируя нож, он угрожал применением в отношении них насилия. В ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов Рогсвардии освободили женщину и ее ребенка. Мужчина забаррикадировался в подвале дома и оказывал яростное сопротивление полицейским при задержании. Известно, что заложников он избил. Женщина и мальчик были госпитализированы.



