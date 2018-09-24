Расследования

Познакомились в соцсетях: стали известны подробности захвата заложников в Волгограде

Расследования 24.09.2018 11:10
5470 4
24.09.2018 11:10


Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 31-летней женщине и ее 6-летнему сыну в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.
Фигурантом уголовного дела является 33-летний житель поселка Гумрак, который насильно удерживал женщину и ее ребенка, угрожал применением в отношении них насилия. Об этой истории информагентство сообщало накануне.
Как стало известно, 31-летняя жительница Волжского познакомилась с подозреваемым в социальных сетях и накануне приняла его приглашение приехать в гости. Вечером мужчина, ранее уже дважды судимый за кражу и грабеж, неожиданного проявил необоснованную агрессию, причинив своей новой знакомой тяжелые травмы головы. Сейчас злоумышленник находится под стражей, следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте.


       
Ранее сообщалось, что в момент совершения преступления мужчины был с состоянии алкогольного опьянения. Он выгнал своих пожилых родителей на улицу, а сам закрылся изнутри. При этом в доме оставались женщина и ее малолетний сын. На требования полицейских выпустить мать и мальчика мужчина отвечал категорическим отказом. Демонстрируя нож, он угрожал применением в отношении них насилия. В ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов Рогсвардии освободили женщину и ее ребенка. Мужчина забаррикадировался в подвале дома и оказывал яростное сопротивление полицейским при задержании. Известно, что заложников он избил. Женщина и мальчик были госпитализированы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резали
28.08.2018 10:59
10673 24
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность
03.09.2018 18:37
6191 15
«Ясень-пень»: В Волгограде на самом большом речном острове Европы вырубаются посадки ценных пород деревьев
23.09.2018 17:45
5207 16
Расследования
24.09.2018 14:22
Расследования 24.09.2018 14:22
1929 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.09.2018 10:22
Расследования 24.09.2018 10:22
3788 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.09.2018 17:45
Расследования 23.09.2018 17:45
24164 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.09.2018 11:11
Расследования 23.09.2018 11:11
3207 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.09.2018 15:04
Расследования 21.09.2018 15:04
7466 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.09.2018 09:52
Расследования 21.09.2018 09:52
1241 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2018 16:45
Расследования 20.09.2018 16:45
2886 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2018 11:54
Расследования 20.09.2018 11:54
5521 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2018 11:05
Расследования 20.09.2018 11:05
1458 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.09.2018 17:49
Расследования 19.09.2018 17:49
3900 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.09.2018 11:47
Расследования 19.09.2018 11:47
3448 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2018 17:14
Расследования 17.09.2018 17:14
4930 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2018 13:54
Расследования 17.09.2018 13:54
16573 32 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2018 13:43
Расследования 17.09.2018 13:43
3361 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2018 12:41
Расследования 17.09.2018 12:41
1631 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:11
В Волгограде студентам аграрного университета «МЕГАМИКС» подарил современные аудиторииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Ряд регионов ЮФО обогнал Волгоградскую область по росту зарплатСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области поймали телекоммуникационных «мародеров»Смотреть фотографии
14:22
К арестованному экс-депутату Волгоградской гордумы Звереву на судебное «свидание» пришла супруга (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Чиновники комитета сельского хозяйства Волгоградской области «ловили рыбку в мутной воде»Смотреть фотографии
13:13
Волгоград вошел в список самых популярных автобусных маршрутов у москвичейСмотреть фотографии
12:58
Председатель волгоградского реготделения «Деловой России» Юрий Чехов: «Говорить с бизнесом с позиции силы – ошибочно» Смотреть фотографии
12:43
Председатель Волгоградского областного суда пошел на повышениеСмотреть фотографии
12:40
«Глазам не верим»: в Волгограде зачищают территорию после сноса гаражейСмотреть фотографии
12:25
Олимпиада «Кибервызов» завершилась: лучшие едут в «Сириус»Смотреть фотографии
11:10
Познакомились в соцсетях: стали известны подробности захвата заложников в Волгограде Смотреть фотографии
11:03
В Волжском новое ограждение спортплощадки не выдержало ударов мячомСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области по факту исчезновения подростка возбудили дело об убийствеСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области собака покусала 3-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде "стрелок" атаковал движущийся трамвайСмотреть фотографии
19:50
«Ротор» провел удачный матч с «Нижним Новгородом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:45
«Ясень-пень»: В Волгограде на самом большом речном острове Европы вырубаются посадки ценных пород деревьев Смотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Мастиф-вэдэвэшник и хот-дог с чихуа-хуа: в Волгограде выбрали победителей костюмированного парада собакСмотреть фотографии
16:13
Из полей доносится печаль: власти Волгоградской области тревожат беспризорные землиСмотреть фотографии
14:27
«Ложечки не нашлись»: офис сенатора от Волгоградской области нуждается в уютеСмотреть фотографии
13:27
На юге Волгограда женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
11:31
Избил и не отпускал: в Волгограде рецидивист силой удерживал в доме женщину и ее 6-летнего сынаСмотреть фотографии
11:11
Волгоградское оборонное предприятие «Титан-Баррикады» осталось без черного RANGE ROVERСмотреть фотографии
10:30
Самый верный друг: история волгоградского Бима со счастливым концомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
В Волгограде на шоссе Авиаторов иномарка протаранила маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:35
Овраги и балки на севере Волгограда очистят от мусораСмотреть фотографии
09:18
В поселке Волгограда устанавливают крышки на обезглавленных люкахСмотреть фотографии
22:00
Странная игрушка возмутила родителей маленькой волгоградкиСмотреть фотографии
18:12
Готовьте денежки: власти Волгоградской области вводят новую строчку в платежках за ЖКХСмотреть фотографии
16:03
В городе воинской славы в Волгоградской области прошли пикеты против пенсионной реформыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 