Олимпиада «Кибервызов» завершилась: лучшие едут в «Сириус»

Телеком 24.09.2018 12:25
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24.09.2018 12:25
«Ростелеком» подвел итоги всероссийской онлайн-олимпиады по информационной безопасности «Кибервызов». Олимпиада проводилась для школьников 8-11-х классов, владеющих навыками программирования.
На олимпиаду зарегистрировались 4300 школьников из большинства регионов России, а также стран СНГ. Несколько дней ребята активно решали задачи, чтобы оказаться в числе 80 финалистов.
По их рассказам, пришлось непрерывно работать пять суток подряд с короткими перерывами на сон. Количество начисленных за каждую задачу баллов постоянно менялось.Чем больше человек решали задание, тем больше оно теряло в стоимости. Максимальное количество набранных баллов составило 14617, а минимальное – 227.
Как отмечают члены жюри, большой интерес у школьников вызвали задачи на поиск веб-уязвимостей и на криптографию. Самым сложным оказалось задание на стеганографию. Некоторые участники продвинулись достаточно далеко в ее решении, но до конца не дошел никто.
«Ребята показали удивительные результаты. Через пять часов после начала олимпиады все задачи первого этапа были решены. С каждым часом борьба за баллы ужесточалась, а простые задачи все больше теряли в стоимости. Вторая часть заданий еще больше повысила накал страстей, – отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, компания Ростелеком-Solar.
Участники олимпиады отметили высокий уровень ее организации и нетривиальность предложенных заданий.
«Спасибо за олимпиаду, полюбил кибербезопасность! Всю жизнь усердно учил физику и не знал, что душа лежит к информатике... Буду штудировать учебники по кибербезопасности, в следующем году хочу выступить лучше…», – делились школьники в социальных сетях.
По окончании онлайн-соревнований ребята, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелекома». По итогам были определены 60 призеров. Они поедут в ОЦ «Сириус» в Сочи, где станут участниками специальной образовательной программы по кибербезопасности.
Блок по программированию проведут преподаватели МФТИ, лекции и воркшопы по кибербезопасности – сотрудники «Ростелекома» и Ростелеком-Solar. Школьников ждет теория и практика по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Ребята выполнят интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля TeslaModel S), посетят лекции и семинары.
Список победителей олимпиады и участников смены в образовательном центре«Сириус» опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.
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