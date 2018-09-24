Расследования 24.09.2018 10:22
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24.09.2018 10:22
Уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней Кристины Пястоловой в Еланском районе возбуждено по статье "убийство", сообщила сегодня ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева.
По данным следствия, утром 20 сентября этого года Кристина пришла на занятия в Еланский аграрный колледж, однако на учебные занятия девочка не пошла, пояснив одногруппникам, что пойдет домой, после чего пропала. Днем родители и друзья студентки звонили ей на сотовый телефон, но она на телефонные звонки не отвечала. А уже вечером мобильный девочки был отключен. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время в рабочем поселке Елань работают опытные следователи-криминалисты аппарата Следственного управления, оперативные сотрудники ОМВД России по Еланскому району и Главка МВД, а также волонтеры из числа местных жителей и казачьи дружины. Поиски Кристины продолжаются.
Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, тёмно-русые волосы ниже плеч.
Была одета в кофту с открытыми плечами черного цвета, голубые джинсы, кеды черного цвета. При себе имела рюкзак розового цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания потерпевшей, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: "02", 8 (844-52) 5-55-81.
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