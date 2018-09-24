Происшествия

В Волгограде "стрелок" атаковал движущийся трамвай

Происшествия 24.09.2018 09:17
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24.09.2018 09:17


Полицейские разыскивают в Волгограде злоумышленника, который повредил стекло трамвая, предположительно, выстрелом из травматического оружия. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в минувшие выходные в отдел полиции Дзержинского района обратился водитель трамвая №10. Он сообщил, что недалеко от остановки "Эльтонская" неизвестный повредил заднее стекло трамвая. С места происшествия был изъят пластиковый шарик диаметром 14 мм. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, ведут поиск "стрелка". 

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