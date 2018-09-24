Спорт

«Ротор» провел удачный матч с «Нижним Новгородом» на «Волгоград Арене»

Спорт 23.09.2018 19:50
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23.09.2018 19:50



Со счетом 2:1 сегодня завершился матч между командами волгоградского клуба «Ротор» и ФК «Нижний Новгород». Игра 13-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ проходила на «Волгоград Арене» при поддержке 25705 зрителей. Волгоградцы впервые в этом сезоне забили больше одного мяча за матч.   
Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Ротора», гол забил Андрей Мязин. 
Во втором тайме «Нижний Новгород» сравнял счет, а затем на 79-й минуте Камиль Мулин вывел вперед волгоградскую команду, вызвав воодушевление среди местных болельщиков. Трибуны буквально взорвались аплодисментами.



На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев сказал: «Футбол состоит из ошибок. Мы упустили свои моменты». В свою очередь главный тренер ФК «Ротор» отметил, что команда показала сегодня не самый качественный футбол. «Противник чаще владел мячом, но тем не менее мы победили »,- сказал Роберт Евдокимов и поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку, несмотря на все неудачи команды.
Сегодня фанатский сектор «Ротора» как и во время предыдущей домашней игры отметился кричалкой: «Рекечинский, вон из клуба» ( Андрей Рекечинский – генеральный директор ФК «Ротор» - прим.ред). 

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