Мастиф-вэдэвэшник и хот-дог с чихуа-хуа: в Волгограде выбрали победителей костюмированного парада собак
Общество 23.09.2018 16:56
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23.09.2018 16:56
Необычное действо состоялось сегодня в Комсомольском саду в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня сюда пришли хозяева со своими четвероногими питомцами, чтобы поучаствовать в дефиле. Владельцы животных проявили фантазию и остроумие, чтобы попытаться выделить своих питомцев, одетых в причудливые, порой комичные, но несомненно вызывающие улыбки костюмы.
Елена, например, решила одеть семью йорк-терьеров – маму, папу и детеныша – в костюмы цветов осенней палитры. «Сначала ничего конкретного не задумывалось, какие-то детали подчеркивались уже в процессе», - рассказала Елена. Причем Лела, Хьюга и Тема проявляли просто ангельское терпение во время многочисленных примерок. Семейство йорк-терьеров уже имеет опыт подобных соревнований, участвуют в параде второй раз и исключительно для развлечения и хорошего настроения.
А вот Ольга облачила своего питомца – чихуа-хуа по кличке Малыш – в костюм хот-дога. Признается, что хотела придумать что-то оригинальное. По словам Ольги, главная цель ее участия в костюмированном параде – это поддержка бездомных животных. Ведь проходило мероприятие в том числе и по инициативе известного собачьего питомника «Дино».
Но несомненной звездой парада стал тибетский мастиф Балу. Полуторагодовалого гиганта его хозяин Андрей взял из приюта. Андрей уверяет: несмотря на суровые размеры, Балу ласков и послушен. Ну а костюм вэдэвэшника просто напрашивался для такой фактурной собаки, причем он оказался единственным, который налез на Балу.
Особый восторг питомцы в необычных костюмах вызвали у детей, да и взрослые получили заряд хорошего настроения. По итогам дефиле первое место заняла семейка йорк-терьеров – Лела, Хьюга и Тема. Второе место досталось той-терьеру Печеньке в моряцком костюме. А третье место по справедливости получил тибетский мастифф Балу, успевший стать звездой необычного праздника. К слову, победители костюмированного парада, получив в подарок собачий корм, отдали его в тот же приют «Дино» для кормления питомцев.
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