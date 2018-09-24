Телеком

Yota предложила пользователям по рублю за рекламу оператора в соцсетях

Телеком 24.09.2018 08:28 Реклама
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24.09.2018 08:28


Yota арендует рекламные места в различных профилях соцсетей за рубль. Чтобы получить рубль, достаточно перейти на сайт arenda.yota.ru и выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама Yota, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
«Текущая рекламная кампания — ироничный взгляд на всю рекламу, которая нас окружает. А это ироничный взгляд на все конкурсы, розыгрыши, раздачу призов и т.д. Поэтому и рубль», — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.
Проект создан Yota совместно с креативным агентством Friends.
Предложение действует до 30 сентября 2018 г.

Справка
Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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