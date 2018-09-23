На юге Волгограда женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой

Происшествия 23.09.2018 13:27
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23.09.2018 13:27
Сегодня около 12.30 в Кировском районе Волгограда двое пассажиров маршрутного такси под номером 70А пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, авария произошла неподалеку от остановки "Школа 107". 46-летняя женщина и 13-летний мальчик получили ушибы. Ребенок госпитализирован в БСМП N7.
Напомним, сегодня утром на шоссе Авиаторов также произошло ДТП с участием маршрутки. Двое чеовек пострадали.
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