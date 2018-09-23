



Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации освободили в Волгограде женщину и ее 6-летнего сына, которых против их воли удерживал ранее судимый мужчина, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

Накануне вечером в отдел полиции Дзержинского района Волгограда поступило сообщение о семейном скандале. Прибывшие по сигналу сотрудники полиции установили, что 33-летний житель поселка Гумрак выгнал из дома на улицу своих пожилых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. По имевшимся сведениям, женщина и ребенок были избиты.

На требования полицейских выпустить мать и мальчика находившийся в состоянии опьянения мужчина отвечал категорическим отказом. Демонстрируя нож, он угрожал применением в отношении них насилия.













В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов освободили женщину и ее ребенка. Злоумышленник - ранее неоднократно судимый волгоградец задержан, несмотря на оказанное сопротивление.

В настоящее время пострадавшие – 31-летняя жительница города Волжского и ее малолетний ребенок находятся в больнице. У них диагностированы различные травмы.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



