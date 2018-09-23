Волгоградское оборонное предприятие «Титан-Баррикады» осталось без черного RANGE ROVER





Закупочная процедура по приобретению черного RANGE ROVER для нужд АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» признана несостоявшейся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, единственный участник закупки – ООО «Арконт ЯЛР» - не получил допуск к участию в данной процедуре из-за того, что не был выполнен один из пунктов извещения – в частности, отсутствовало одобрение на осуществление крупной сделки участником. Однако комиссия признала право за оборонным предприятием вновь провести запрос цен, чтобы приобрести желаемый автомобиль. Напомним, руководство оборонного предприятия намеревалось купить черный RANGE ROVER за 8 миллионов 289 тысяч рублей. Это обстоятельство вызвало общественный резонанс и критику активистов волгоградского отделения ОНФ, которые направили в адрес предприятия запрос с просьбой объяснить целесообразность приобретения такого роскошного автомобиля.



