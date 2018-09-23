



Два человека пострадали в результате столкновения китайского кроссовера с маршруткой на шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Chery Tiggo» не справился с управлением и совершил столкновение маршрутным автомобилем «Луидор», который стоял впереди на запрещающем сигнале светофора. Авария произошла около 7 утра в субботу. В результате ДТП пострадали 23-летний водитель «Chery Tiggo» и 34-летняя пассажирка маршрутки. Они доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло 3 ДТП, в которых пострадали три человека.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области