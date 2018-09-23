В поселке Волгограда устанавливают крышки на обезглавленных люках





Радостной новостью поделились с редакцией ИА «Высота 102» жители поселка Селезневка Тракторозаводского района. Как рассказали волгоградцы, накануне в поселок приехали рабочие «Концессий водоснабжения» и стали устанавливать крышки на люках, где их не было с лета этого года. «Не успели поставить две крышки, обещали доделать», - сообщили горожане.

Напомним, в поселке Селезневка в июле произошло хищение нескольких десятков крышек люков. Жители улицы Костычева обратились в «Концессии водоснабжения» с просьбой установить новые крышки и обезопасить опасные колодцы. Но до последнего времени этого сделано не было. 17 сентября в поселок приехали представители компании и попытались было убедить жителей, что это является их проблемой и что они должны закрыть люки за свой счет. Однако представители МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» так не считали и составили акт в отношении «Концессий водоснабжения» за нарушение правил благоустройства, дав компании несколько дней на установку новых крышек.



