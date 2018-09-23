Самый верный друг: история волгоградского Бима со счастливым концом













Жители домов по улице Белгородской Советского района Волгограда поделились пронзительной историей жизни собаки по имени Бим и попросили выразить благодарность ее спасителю. Как сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Марина Демидова, после смерти хозяйки, а потом и хозяина, пес стал любимцем как взрослых, так и местной детворы. При этом приютить его почему-то ни у кого не получилось: он ни к кому не шел, хотя со двора никуда не уходил. Сидел под окном двухэтажки, в которой жили его прежние хозяева, перебивался от случая к случаю едой, которой подкармливали его люди. А потом Бим заболел.

«Во время встречи с жителями района еле-еле передвигающегося по двору пса увидел депутат городской думы Андрей Гимбатов, - говорит Марина Вениаминовна. – Мы рассказали ему историю жизни умирающей от тоски и голода собаки. Он отвез ее в ветеринарную лечебницу. Только клещей сняли с него около 500. Делали переливание крови, ставили капельницы, делали прививки».

«На самом деле невозможно было видеть, как она погибала - присоединяется к разговору соседка Марины по подъезду Елена Абронова. – Но сейчас собака в добрых руках, живет у Андрея Гимбатова, и мы счастливы, что наша любимица осталась живой».

«Я уже и сам думал, что Бим не выживет, настолько был больным и слабым, - говорит Гимбатов. – Но бросить животное я просто не мог, тем более что у нас всегда были и сейчас живут домашние животные. Начали лечить, кормить, обихаживать. Присоединилась к процессу вся семья: супруга и четверо детей. И уже через пару месяцев собака ожила. Очень добрая, ласковая, все понимающая. Наши братья меньшие – самые искренние, самые верные и преданные животные. Они действительно рады, когда приходишь домой и никогда не скрывают этого, потому что просто не умеют этого делать».

По словам Андрея Гимбатова, совсем не важно, какой это пес – породистый, с богатой родословной или это обычная дворняжка. Это - настоящий и верный друг. «Как сказал однажды один известный писатель, я не одержим собаками, я просто очень их люблю», - говорит Гимбатов.







