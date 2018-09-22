







Одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в городе Калач-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, таким образом, жители города сегодня присоединились к всероссийской акции протеста, объявленной КПРФ.













Изначально планировалась массовая акция, но власти города не дали разрешения на пикет на бульваре 300-летия Калача-на-Дону из-за велопробега, поэтому было принято решение о проведении одиночных пикетов. Прошли они на пересечении улиц Октябрьская и Волгоградская, Октябрьская и Больничная, Октябрьская и Пархоменко, Октябрьская и Чекмарева, Революционная и Чекмарева, Революционная и Краснознаменская, а также на центральной площади, на въезде в город и на автовокзале.













Напомним, протестная акция прошла сегодня и в Волгограде на площади Металлургов. Ее участники назвали проводимую пенсионную реформу бесчеловечной и потребовали отставки правительства Дмитрия Медведева. В Калаче-на-Дону участники акции присоединились к этим требованиям.



