Общество 22.09.2018 16:03
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22.09.2018 16:03
Одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в городе Калач-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, таким образом, жители города сегодня присоединились к всероссийской акции протеста, объявленной КПРФ.
Изначально планировалась массовая акция, но власти города не дали разрешения на пикет на бульваре 300-летия Калача-на-Дону из-за велопробега, поэтому было принято решение о проведении одиночных пикетов. Прошли они на пересечении улиц Октябрьская и Волгоградская, Октябрьская и Больничная, Октябрьская и Пархоменко, Октябрьская и Чекмарева, Революционная и Чекмарева, Революционная и Краснознаменская, а также на центральной площади, на въезде в город и на автовокзале.
Напомним, протестная акция прошла сегодня и в Волгограде на площади Металлургов. Ее участники назвали проводимую пенсионную реформу бесчеловечной и потребовали отставки правительства Дмитрия Медведева. В Калаче-на-Дону участники акции присоединились к этим требованиям.
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