Овраги и балки на севере Волгограда очистят от мусора

Экология 23.09.2018 09:35
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23.09.2018 09:35
Более миллиона рублей выделено на ликвидацию несанкционированных свалок, которыми «поросли» склоны оврагов и балки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ, которые должны быть выполнены к 1 декабря этого года, выступает МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района». Уже объявлено пять электронных аукционов, сумма по которым в общей сложности превышает миллион рублей.
Ликвидировать несанкционированные свалки собираются на склоне оврага и прилегающей территории напротив следующих жилых домов: №39 по ул. Чекистов, №26 по ул. Сборочная, №11а по ул. Жолудева (за автостоянкой), №39 по ул. Бетховена, а также на склоне оврага напротив жилого дома № 45 по ул. Дегтярева и в балке р. Мокрая Мечетка по ул. Оскольская.
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