Будни Росгвардии: в Волгоградской области ежедневно что-нибудь крадут

Происшествия 22.09.2018 14:26
717 0
22.09.2018 14:26
Росгвардейцы за последние сутки в трех населенных пунктах региона задержали троих подозреваемых в кражах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе силового ведомства. Так, в городе Камышине сотрудникам полиции стал известен факт ночной кражи банковской карточки из квартиры дома по ул. 5 микрорайона, с которой злоумышленник успел снять около 100 тысяч рублей. Информацию об этом правонарушении получили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Во время патрулирования города прапорщик Павел Жаворонков и старший сержант Павел Окороков обратили внимание на молодого человека, схожего с приметами злоумышленника в ориентировке. При виде патрульного автомобиля подозрительный молодой человек попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Как установили стражи порядка, 21-летний неработающий местный житель был ранее судим за вымогательство. Патрульный экипаж доставил подозреваемого в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
В Советском районе Волгограда группа задержания в составе старших сержантов Евгения Копытина и Олега Окорокова выехала в один из гипермаркетов по проспекту Университетский, где сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что поводом для вмешательства стражей порядка стали действия недобросовестной покупательницы, которая пыталась вынести из торгового зала, минуя кассовую зону, приглянувшийся товар на кругленькую сумму. 19-летнюю неработающую волгоградку росгвардейцы задержали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы отдела полиции.
В Жирновске, также силами росгвардейцев, было пресечено правонарушение. Получив сообщение о срабатывании «тревожной» кнопки в торговом центре на улице Ломоносова старшие сержанты Виктор Гусельников и Григорий Крупнов задержали подозреваемого в краже из торгового зала. 40-летний мужчина, похитивший из магазина продукты, был доставлен в отдел полиции.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
08.09.2018 12:42
6736 0
В Волгограде два юных велосипедиста попали под колеса авто22.09.2018 09:45
Происшествия 22.09.2018 09:45
1078 0 Обсудить
В Волгоградской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина22.09.2018 09:01
Происшествия 22.09.2018 09:01
469 0 Обсудить
В Волгограде у директора фирмы-должника арестовали "Land Cruiser 200"21.09.2018 15:58
Происшествия 21.09.2018 15:58
4221 9 Обсудить
Скандал: в кассе Волгоградского молодежного театра не досчитались 600 тысяч рублей21.09.2018 13:05
Происшествия 21.09.2018 13:05
6409 12 Обсудить
В Волгограде при столкновении фуры и легковушки пострадал пешеход21.09.2018 10:09
Происшествия 21.09.2018 10:09
1994 3 Обсудить
В Волгограде обнаружили бесхозные баллоны с аммиаком21.09.2018 08:56
Происшествия 21.09.2018 08:56
2359 4 Обсудить
Вертолетом в Волгоград доставлен 9-летний мальчик с отравлением токсичными семенами20.09.2018 15:35
Происшествия 20.09.2018 15:35
5316 0 Обсудить
Убийцей волгоградского бизнесмена Сергея Брудного мог быть пособник террориста Доку Умарова20.09.2018 14:25
Происшествия 20.09.2018 14:25
7730 12 Обсудить
Водитель фуры из Свердловской области снес электрический столб в Волгограде20.09.2018 10:44
Происшествия 20.09.2018 10:44
2328 1 Обсудить
Пенсионер из Волгоградской области заплатил миллион рублей лжеадвокату из Москвы20.09.2018 10:12
Происшествия 20.09.2018 10:12
2662 5 Обсудить
На трассе в Волгоградской области иномарка из Самары улетела в кювет: пострадали три человека20.09.2018 09:50
Происшествия 20.09.2018 09:50
1046 0 Обсудить
В Волгограде лжеписатель получил срок за украденные у ветеранов госнаграды19.09.2018 17:52
Происшествия 19.09.2018 17:52
2233 0 Обсудить
Под Волгоградом поймали похитителя канализационных люков19.09.2018 15:14
Происшествия 19.09.2018 15:14
2621 6 Обсудить
В Волгоградской области полицейские изъяли 9 мешков с марихуаной19.09.2018 14:17
Происшествия 19.09.2018 14:17
1948 4 Обсудить
В Волгограде пенсионер на "Hyundai" сбил пенсионерку и уехал домой19.09.2018 10:34
Происшествия 19.09.2018 10:34
1865 3 Обсудить
Реклама