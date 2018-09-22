Происшествия

Будни Росгвардии: в Волгоградской области ежедневно что-нибудь крадут

Происшествия 22.09.2018 14:26
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22.09.2018 14:26



Росгвардейцы за последние сутки в трех населенных пунктах региона задержали троих подозреваемых в кражах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе силового ведомства. Так, в городе Камышине сотрудникам полиции стал известен факт ночной кражи банковской карточки из квартиры дома по ул. 5 микрорайона, с которой злоумышленник успел снять около 100 тысяч рублей. Информацию об этом правонарушении получили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Во время патрулирования города прапорщик Павел Жаворонков и старший сержант Павел Окороков обратили внимание на молодого человека, схожего с приметами злоумышленника в ориентировке. При виде патрульного автомобиля подозрительный молодой человек попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Как установили стражи порядка, 21-летний неработающий местный житель был ранее судим за вымогательство. Патрульный экипаж доставил подозреваемого в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. 

В Советском районе Волгограда группа задержания в составе старших сержантов Евгения Копытина и Олега Окорокова выехала в один из гипермаркетов по проспекту Университетский, где сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что поводом для вмешательства стражей порядка стали действия недобросовестной покупательницы, которая пыталась вынести из торгового зала, минуя кассовую зону, приглянувшийся товар на кругленькую сумму. 19-летнюю неработающую волгоградку росгвардейцы задержали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы отдела полиции. 

В Жирновске, также силами росгвардейцев, было пресечено правонарушение. Получив сообщение о срабатывании «тревожной» кнопки в торговом центре на улице Ломоносова старшие сержанты Виктор Гусельников и Григорий Крупнов задержали подозреваемого в краже из торгового зала. 40-летний мужчина, похитивший из магазина продукты, был доставлен в отдел полиции. 

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