Общество

Против пенсионной реформы: на митинге в Волгограде коммунисты потребовали отставки правительства

Общество 22.09.2018 11:16
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22.09.2018 11:16

Бесчеловечный закон о пенсионной реформе надо отклонить или отложить. Сегодня эта мысль стала главной на очередном санкционированном митинге КПРФ против принятия пенсионной реформы, который завершился несколько минут назад. Как сообщает ИА «Высота 102», акция протеста прошла у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда в рамках всероссийской акции. 
Несмотря на малочисленность, – присутствовало, по приблизительным данным полиции, чуть более 200  человек,  – ораторы были крайне эмоциональны и назвали эту меру антинародной и грабительской. Люди потребовали отставки кабинета министров Дмитрия Медведева, выступившего с инициативой увеличить пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин. «Закон о повышении пенсионного возраста принимается, а предложения о введении прогрессивного налога, об изъятии сверхдоходов и других мер для пополнения казны тут же отвергаются. Как это понимать?», - задавали присутствующие вопросы. Однако никто из чиновников и депутатов здесь замечен не был, и, получается, что вопросы люди адресовали друг другу. 
 
По мнению участников, предложения по изменению пенсионного возраста для женщин, льготам для многодетных семей, ужесточению уголовной ответственности в отношении работодателей только временно смогут  уменьшить остроту проблемы, но в целом  ее не решат.  Говорили также о коррупции, с которой «надо бороться по-настоящему,  а не  варварские  такие законы принимать».
Напомним, депутаты Госдумы планируют одобрить законопроект во втором чтении до конца сентября. Согласно планам правительства, пенсионный возраст предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Пенсионный возраст будет повышаться с 2019 года ежегодно на 1 год, и окончательные значения для мужчин и женщин (соответственно 65 и 60 лет) будут установлены с 2023 года. 

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