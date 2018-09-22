В Волгограде два юных велосипедиста попали под колеса авто

Происшествия 22.09.2018 09:45
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22.09.2018 09:45
Два несовершеннолетних велосипедиста за минувшие сутки пострадали в Волгограде в результате двух ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в Кировском районе «ВАЗ-2107» напротив дома №41 по ул. Забайкальская совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая следовала во встречном направлении на велосипеде. Еще одно ДТП произошло в Дзержинском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-2105» напротив дома №28а по ул. 8-й Воздушной Армии совершил наезд на 12-летнего подростка, который на велосипеде переезжал улицу в неустановленном месте. В обоих ДТП пострадавшие дети были госпитализированы.
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