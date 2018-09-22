



21 сентября 2018 в России отметили Всемирный день ответственного потребления пива – это масштабная международная инициатива, ежегодно объединяющая ритейлеров, пивоваров и неравнодушных представителей общественности.

Группа компаний AB InBev Efes по традиции принимает участие в акции, реализуемой при поддержке Союза российских пивоваров и проводит социальные акции, направленные на предотвращение случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и формирование культуры ответственного потребления в более чем 90 городах России.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в рамках Дня ответственного потребления пива 21 сентября более 3 000 сотрудников компании в России присоединились к социальным акциям в городах России в качестве волонтеров. В 2018 году акция призвана решить актуальные проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем: продажу алкоголя несовершеннолетним и вождение в нетрезвом состоянии.

Для профилактики незаконной продажи алкогольной продукции пивовары разместили на прикассовой зоне и торговом оборудовании специальные стикеры о важности проверки документов, подтверждающих возраст, а также раздали буклеты, напоминающие о важности соблюдения законодательства в области употребления алкоголя. Для профилактики вождения в нетрезвом состоянии Союз российских пивоваров провели ряд партнерских медиапроектов, привлекающих внимание к этой проблеме.

Миссия компании – объединять людей, делая мир лучше. AB InBev Efes продвигает и продает пиво в соответствии с принципами социальной ответственности, работая над формированием культуры ответственного потребления и снижением случаев злоупотребления алкоголем. В начале сентября президент AB InBev Карлос Брито рассказал о философии ответственного потребления - 9 убеждениях и приоритетах компании, призванных помочь в решении проблемы злоупотребления алкоголем по всему миру.

AB InBev Efes полностью разделяет стремление Всемирной организации здравоохранения и ООН сократить к 2025 году злоупотребление алкоголем на 10%, для чего ставит перед собой амбициозные глобальные цели по продвижению культуры ответственного потребления:

- «Пилотные города»: сократить случаи злоупотребления алкоголем по крайней мере на 10% к концу 2020 года в шести городах и применить лучшие практики в глобальном масштабе к 2025 году.

- Социальные нормы: оказать влияние на сложившиеся социальные нормы и поведение потребителей, инвестируя не менее 1 млрд долл. США в социально ориентированные проекты и связанные с ними инициативы к концу 2025 года.

- Слабоалкогольное и безалкогольное пиво: добиться того, чтобы слабо- и безалкогольная

продукция составляла к концу 2025 года не менее 20% глобальных объемов компании.

- Информация о влиянии алкоголя: разместить к концу 2020 года расширенную информацию на этикетке продукции на всех рынках присутствия и повысить к концу 2025 года уровень знаний о влиянии алкоголя на организм.





Сотрудники AB InBev Efes в г. Волжский поддержали инициативу и вместе с отделом продаж посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском. Особое внимание было уделено разъяснению законодательных основ, в частности, прав и обязанностей продавцов при реализации алкоголя, в том числе права продавцов запрашивать документы, подтверждающие возраст покупателя, а также варианты поведения продавцов в различных ситуациях.

«Мы гордимся, что Волжский уже в четвертый раз участвует в этой международной инициативе. Продвигая культуру ответственного потребления алкоголя, мы активно поддерживаем проекты по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним, профилактике нетрезвого вождения и выступаем за строгие ограничения концентрации алкоголя в крови», - отметил Игорь Гайдым, исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский.



